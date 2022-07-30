新华社北京7月29日电 7月29日，全球未来科技创新合作大会在北京举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席大会开幕式并致辞。

高云龙表示，科技创新是人类社会发展的引擎，是应对许多全球性挑战的有力武器。要以机制理念激发科技创新潜能，以合作交流提升科技创新效能，以完善治理促进科技创新赋能，以加强培养鼓励科技创新蓄能，携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，促进互惠共享。中国科技界始终是全球开放合作的倡导者、科技治理的参与者、创新发展的贡献者，愿向世界分享更多的中国科技成果，努力为世界科技进步作出更多的中国贡献。

大会以“科技赋能未来 创新引领发展”为主题，由中国贸促会、全国工商联、中国科协、北京市人民政府、世界知识产权组织、联合国工业发展组织共同主办。来自中外政府部门、全球科技领域学术界和产业界代表线上线下出席。

《 人民日报 》（ 2022年07月30日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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