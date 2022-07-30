6月份多数商品零售增速回升，实体店铺经营向好——
消费市场加快恢复（锐财经·聚焦中国经济半年报⑦）
第二届中国国际消费品博览会上，国货精品馆达5000平方米，有1200百多个国内品牌亮相。图为观众在消博会上挑选大白兔奶糖。
6月份，社会消费品零售总额38742亿元，扭转下滑态势，同比增长3.1%。国家统计局贸易外经司司长董礼华日前表示，上半年，受疫情多发频发等因素影响，消费市场受到较大冲击。在一系列促消费举措下，消费市场正逐步回暖，加快恢复。
销售增速由负转正
上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额189251亿元，下降0.1%。分季度看，一季度增长3.3%，二季度下降4.6%。城乡市场销售均有所下滑，上半年城镇和乡村消费品零售额分别下降0.8%和0.3%。
6月份，市场销售增速由负转正，扭转下滑态势。“随着全国疫情防控形势好转，促消费政策效应显现，消费市场加快恢复。”董礼华介绍，6月份，社会消费品零售总额38742亿元，同比增长3.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34192亿元，增长1.8%。城镇消费品零售额33571亿元，同比增长3.1%；乡村消费品零售额5171亿元，增长2.7%。商品零售34977亿元，同比增长3.9%。
汽车零售额约占社会消费品零售总额的10%，其产业链长、关联度高、带动性强，对于促进经济发展、带动社会就业具有重要作用。国家发改委产业司副司长霍福鹏介绍，中国汽车产业具有保持平稳较快增长的良好基础。据中国汽车工业协会预测，全年汽车销量将有望超过2700万辆，同比增长3%左右，其中新能源汽车销量有望达到550万辆，创历史新高。
“6月份多数商品零售增速回升，餐饮消费持续恢复，部分地区市场销售明显改善，实体店铺经营向好，消费市场显现出加快恢复态势。”董礼华说。
网上零售保持增长
上半年，中国网络零售市场企稳回升，展现良好的复苏势头。
线上消费占比持续提升。上半年，全国实物商品网上零售额同比增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%，比1-5月份提高1个百分点，今年以来占比连续提升。在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品零售同比分别增长15.7%、2.4%和5.1%。与网购密切相关的邮政快递业总体保持增长，上半年全国邮政快递业务量超500亿件。
线下零售店铺经营态势向好。上半年，限额以上实体店零售中，超市和专业店商品零售额同比分别增长4.2%和2.8%，增速分别比1-5月份加快0.2和1.6个百分点；百货店、专卖店商品零售额同比分别下降8.4%和4.1%，降幅分别收窄1.9和3.5个百分点。
优质供给助力消费升级。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，中国采取多种措施，积极推动优质消费品进口，满足人民群众多元化的消费需求。一是持续加大减税力度。2022年，中国再次调整954项进口商品关税，涉及食品、医疗保健品、母婴用品等多种消费品。二是积极发挥平台作用。办好消博会、进博会、广交会、服贸会等重点展会，持续放大展会的溢出效应，助力全球优质消费品精准有效地对接中国市场，提升供需的适配性。三是大力发展新型业态。2022年，相关部门进一步优化调整跨境电商零售进口商品清单，增加了滑雪用品、家用洗碟机等29项消费需求旺盛的产品，更好满足多元化消费需求。
促消费政策持续显效
近期，为促进消费回稳，国家出台多项政策给予支持。国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出了五大方面20项重点举措，通过综合施策释放消费潜力，在“稳”“保”“新”上下功夫，促进消费持续恢复。
各地区加快落实各项促消费政策措施，通过发放消费券和消费补贴等多种形式开展市场促销，拉动消费效果明显。北京推出27条促消费措施，发放1亿元餐饮消费券；上海年内新增4万个非营业性客车牌照额度，并对置换纯电动车的消费者给予每辆车1万元财政补贴；天津年内增投3.5万个个人普通车摇号指标；四川、海南、福建等旅游大省推出补贴、优惠券、主题活动等措施带动消费……
“在一系列促消费政策作用下，消费市场加快恢复。6月份，北京、上海限额以上单位消费品零售额降幅比5月份大幅收窄；吉林限额以上单位零售额由降转增。”董礼华说，“下阶段，要落实落细一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力、释放居民消费潜力的促消费相关政策，推动消费市场持续恢复。”
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