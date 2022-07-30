上半年我国吸收外资同比增长17.4%
2022年07月30日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月29日电 （记者王俊岭）商务部29日发布数据显示，2022年1至6月，全国实际使用外资金额7233.1亿元人民币，按可比口径同比增长17.4%，折合1123.5亿美元，增长21.8%。
从行业看，服务业实际使用外资金额5371.3亿元人民币，同比增长9.2%。高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业增长31.1%，高技术服务业增长34.4%。
从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长37.2%、26.1%和13.9%（含通过自由港投资数据）。
(责编：袁勃、牛镛)
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