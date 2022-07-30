本报电 （沈甸）7月29日，在福建省漳州市平和县与广东省梅州市交界处的平和县长乐乡秀山村，闽粤电力联网线路工程全线贯通，实现福建电网与广东电网物理“牵手”。

闽粤电力联网工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目，也是国家电网公司和南方电网公司合作的第一个省级电网间互联工程。工程总投资32亿元，在福建省内新建1座直流背靠背换流站，通过两回交流500千伏线路，分别接入广东嘉应500千伏变电站和福建东林500千伏变电站，输送容量200万千瓦，线路全长303公里。

据悉，闽粤电力联网工程建成后，两地季节性送电电量将显著增加，为加快推进广东、福建两省电力互补互济、应急互备奠定基础。同时，有利于充分发挥福建清洁能源资源储量优势，进一步优化粤港澳大湾区与海峡西岸经济区能源结构，提高能源保障能力。

南方电网广东电网公司基建部副总经理谢榕昌介绍，闽粤电力联网工程全线贯通后，计划于8月13日启动交流系统投产。下一步，将全面加快换流变电站设备的安装调试施工，计划于今年10月建成投运。

(责编：袁勃、牛镛)

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