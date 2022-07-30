新华社海口7月29日电 题：科技助力让生活更美好——来自第二届消博会的一线观察

新华社记者潘洁、王存福

走进正在海口市举办的第二届中国国际消费品博览会场馆，新品首发首秀、新潮消费体验应接不暇，美好生活的气息迎面而来。在这届以“共享开放机遇 共创美好生活”为主题的消博会上，观众可以感受到科技创新给消费带来的新变化、新趋势。

在消博会国内展区的浙江馆，一种“会跑”的行李箱吸引了不少参观者驻足。展区负责人徐洪水介绍，这款智能行李箱不仅能快速识别主人位置并紧跟其身后，还可以作为临时代步车，省力又便捷。

在特斯拉展区，200多平方米的展台被布置成智能娱乐、短途旅行和家庭生活三大主题用车场景。驾驶舱变身电影院、录音棚，后排空间变身“客房”“露营地”。更加舒适多元的出行体验背后，是电动汽车行业主打的“科技范”“智能范”。

科技助力，让服务更便捷。

“咖啡馆将制作好的咖啡放在无人机上，10分钟后，无人机降落在顾客家门口，此时，咖啡仍然保持着热乎乎的口感。”在美团展位，讲解员向现场观众介绍城市消费未来的可能图景。

“无人机等自动配送技术，能降低配送时长和成本。”美团相关负责人表示，“对于线下商铺来说，科技意味着更多订单和更低运营成本。”

观众在消博会无人咖啡亭购买咖啡。新华社记者郭程 摄

“科技+零售”“科技+美妆”“科技+制造”“科技+农业”……穿行在消博会各个场馆，新科技、新产品琳琅满目。

在汇聚众多时尚消费国际大牌的5号馆，各大美妆品牌把消博会变成展示各自“黑科技”产品的舞台：大米、柿子、穿心莲、刺梨等蕴含的营养成分，可以转化为护肤的精华；新款肌肤检测仪能检测鱼尾纹、黑眼圈、眼袋等……

本届消博会上，绿色、低碳、可持续发展是热点话题。在4号馆的可持续消费场景体验空间，各大品牌以直播互动形式展示具有可持续属性的商品和企业践行绿色低碳的行动案例。

在主宾国法国馆，借助碳捕捉技术制作的“智慧碳”概念瓶格外醒目。通过回收富碳气源中的二氧化碳，直接转化为生产饮料瓶所需的关键原料，从源头减少二氧化碳排放，全新的碳捕捉包装技术，为饮料行业探索新的环保包装，提供了解决方案。

类似的碳捕捉技术也被运用于美妆行业，将碳排放物转化为酒精用于香水生产。科蒂集团展位工作人员介绍说，今年1月，第一批采用该技术制造的香水产品已投入生产。

观众在体验“深睡小屋”，屋内的设备用于改善睡眠质量。新华社记者郭程 摄

科技助力，创造更美好的生活，拥抱更绿色的消费，消博会向世界展现了中国高质量发展蕴含的未来发展新机遇。

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经