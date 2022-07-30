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激活开放发展的潜力和后劲（新跨越 新期待）

邓建胜
2022年07月30日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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“广西发展的潜力在开放，后劲也在开放。”在八桂大地，走到哪儿，人们都会这么说。

广西地处华南边陲，具有“一湾相挽十一国，良性互动东中西”的独特区位优势。如何将这种区位优势转变为改革发展源源不断的动力？十年来，广西广大干部群众深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，在国家发展全局中找准定位，锚定开放发展这一目标，与全国同步实现全面小康，经济社会等方面实现历史性跨越。

盛夏的广西北部湾港，集装箱卡车川流不息。这个十年前还默默无闻的地方小港，如今已成为集装箱吞吐量稳居全球前50位的国际港口。回顾巨变，人们不禁感慨，北部湾港有繁荣的今天，全在于开放发展释放了“海”的潜力。

海不再是阻隔，而是成了广西的后发优势。十年来，广西发挥与东盟国家陆海相邻的独特优势，积极向海图强。以建设好北部湾港口为抓手，广西深度融入21世纪海上丝绸之路建设，大胆探索，创新实践。按照“强龙头、补链条、聚集群”思路，广西加快培育海洋产业、绿色临港产业、腹地特色产业，推动经济转型升级。

“边”，也曾是制约广西发展的重要因素。十年来，广西做足“边”的文章，让“边”成了开放发展的新优势。利用面向东盟、紧邻粤港澳大湾区的区位优势，贵港市港北区迅速成为我国西南、华南地区新能源电动车产业集聚区，每年上百万辆两轮、三轮电动车远销海外。

从华南边陲成为开放发展的热土，秘诀在于广西完整准确全面贯彻新发展理念，以高水平共建西部陆海新通道为牵引，积极融入“一带一路”建设。广西主动对接粤港澳大湾区，敞开胸怀与西部省份合作联动发展，努力在推动边疆民族地区高质量发展上闯出新路子，在服务和融入新发展格局上展现新作为，在推动绿色发展上迈出新步伐，在巩固发展民族团结、社会稳定、边疆安宁上彰显新担当。

开放发展无止境。激活开放的潜力和后劲，既有加快通道建设、做优做强产业链供应链等硬要求，也有解放思想、优化营商环境等“软指标”。如今，广西正加快对接《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），全力推进新一批标志性重点工程、重大项目、重要平台建设，加快形成更多开放成果，更好服务和融入新发展格局。

《 人民日报 》（ 2022年07月30日 08 版）

(责编：王连香、陈键)
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