搭乘中国发展快车 共享中国市场机遇（望海楼）
“来尝尝越南的榴莲饼”“试试最新的防晒黑科技”“感受一下AI按摩椅”……在2022年中国国际消费品博览会现场，这样热情的声音接连不断。这是参展商向采购商、向消费者发出的邀请，同样是中国向世界发出的邀请：欢迎各国企业搭乘中国发展快车、共享中国市场机遇。
这是消费升级的快车——
45秒出炉的机器人现磨咖啡、3秒就能喝上的凉白开，正适合当下年轻人快节奏的生活方式；会飞的汽车、性能先进的游艇，让出行方式充满“未来感”。消博会上，琳琅满目的展品对接着中国居民对美好生活的向往，瞄准的是中国海一般的消费大市场。“全球首发”“亚洲首展”“中国首秀”，跨国公司纷纷亮出自己的“明星产品”，引来商家洽谈业务甚至当场达成采购意向。一场场收获满满的签约，见证着中国不断升级的消费需求。拥有14亿多人口和超4亿中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，中国对全球企业释放出强大的“引力波”。
这是高水平开放的快车——
从“开放中国，海南先行”到“共享开放机遇 共创美好生活”，消博会主题中，“开放”是不变的基调。在海南积极建设自由贸易港的背景下，消博会在此举办，传递出中国扩大开放的鲜明信号。去年首届消博会之后，许多参展企业来到海南的市县和园区实地考察，并陆续在海南开设首店、设立区域总部、注册全资子公司。今年，80%以上的参展品牌是上一届“回头客”，参展企业无不实实在在体会到了消博会带来的开放利好。从统筹推进21个自贸试验区到建设海南自贸港，从贯彻实施外商投资法到RCEP生效实施，中国开放的大门越开越大。不少外资企业真切感受到中国的开放胸怀，称中国是其最重要的海外市场。
这是中国经济长期向好的快车——
在全球疫情持续之际，线下举行大型外贸展会，释放了中国经济长期向好的信号。今年以来，国际形势复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显，中国也受到冲击。经历了三四月份主要经济指标下滑后，从5月份开始，中国经济呈现企稳回升态势，展现了强大韧性。稳定的产业链供应链，良好的营商环境，不断扩容提质的消费市场，蓬勃发展的新业态，共同铸就这份韧性。对世界而言，这是不容错过的巨大机遇。中国始终秉承以开放求发展、以合作谋共赢的理念，欢迎各国企业前来投资兴业。各国企业也看到了中国经济的光明前景，纷纷前来参展、落地、扩大投资。持续上演的合作共赢故事，为艰难复苏的世界经济带来更多暖意。
这辆发展的快车，注定驶向更美好的未来。中国始终以开放的胸襟，邀请更多五洲宾客同乘中国发展快车、共享中国市场机遇、共创美好未来。
“消博会，我们明年见！”在第二届消博会落下帷幕之际，众多参展商表达了对下一届的期许。未来，更值得期待！
（作者为本报评论员）
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