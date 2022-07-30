原标题：拥抱能源数字经济 共话低碳绿色未来

为加快推动数字技术和能源技术融合创新，以数字化转型助推能源行业绿色低碳发展，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，7月29日，由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家互联网信息办公室、中国科学技术协会主办，国网数科控股公司、中国能源研究会承办的2022全球数字经济大会“数字能源与碳达峰碳中和论坛”在国家会议中心成功举办。工信部、国家能源局、中国能源研究会、北京市经济和信息化局、国家电网公司相关负责人出席论坛并致辞。中国工程院院士，清华大学和英国驻华大使馆相关业内专家围绕能源数字化转型作主旨报告。

论坛上，国家电网公司发布能源数字科技创新成果“能源碳链”，国网数科控股公司发起“能源数字经济共建倡议”。

据悉，“能源碳链”是由国家能源局指导，国家电网公司联合国家能源集团、中国长江三峡集团等能源企业共同建设的服务能源绿色低碳发展的区块链公共服务平台。其核心能力是实现能源行业及上下游企业碳排放数据的采集、存储、分析、交易、核查全过程可信管理，打通企业、交易机构、核查机构、用户之间的数据壁垒，增强碳排放全环节数据可信度，优化碳核查、碳交易、碳监管等业务流程，提高碳排放管理全流程协同效率。同时，该成果也充分考虑数字经济“一业带百业”的带动效应，以能源区块链创新应用为突破点，推动构建能源绿色低碳转型新业态。目前，该成果已在绿电交易、国际绿证、碳标签评价等多个业务场景形成典型应用，在全国20多个省份开展大规模应用，为6000余家市场主体提供区块链绿电消费凭证、电子合同等多种服务，在应对绿色贸易壁垒，推动中国绿电与全球绿电市场接轨互认方面大有可为。

国家电网公司所属国网数科控股公司发起“能源数字经济共建倡议”。倡议号召能源数字企业加快推进能源技术和数字技术融合创新，共同推进能源科技自立自强；探索构建“全面感知+透明网络+智能平台”的能源数字技术体系，共同建设能源数字基础设施；加快培育能源数据要素市场，共同塑造能源数据要素价值；联合攻关柔性输电、新型储能等多层次、全过程源网荷储全要素绿色低碳关键技术，共同合力打造新型电力系统；增强数字能源全产业链辐射带动能力，共同培育能源数字协同生态；积极参与全球能源治理，共同拓展能源数字国际合作。

近年来，国网数科积极落实国家电网公司党组决策部署，紧密围绕“一体四翼”发展布局，在加快推进能源数字经济创新、释放数字技术价值、助力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的进程中不断探索实践，在冬奥绿电溯源、碳中和支撑服务、数字人民币、企业数字化核心系统建设方面取得了一系列创新成果。

论坛还围绕“能源数字化绿色化协同转型发展，助力碳达峰碳中和目标实现”主题，邀请能源领域知名企业和权威专家以圆桌对话等方式，共话低碳绿色未来。来自政府、企业、科研院所、高校的近百名行业学者、专家出席论坛。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经