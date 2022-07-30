北京市场监管部门排查过期食品隐患
2022年07月30日08:39 | 来源：北京青年报
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原标题：市场监管部门排查过期食品隐患
本报讯 为防止过期食品流入市场，近期，北京市石景山区市场监管局对辖区重点区域开展了过期食品隐患排查。
本次隐患排查以校园及周边地区、农贸市场、医院周边等为重点区域，以食杂店、小卖部、饮品店为重点对象，以儿童食品、乳制品、糕点、饮料等为重点种类，集中力量，对食品经营户进行严查细查。检查中，执法人员要求食品经营者设立临界食品专区并加贴醒目标签，定时清查临近保质期的食品，建议建立过期食品退市处理清单，严禁销售超过保质期食品和擅自涂改食品保质期。对检查中发现的过期食品，执法人员当场没收，并立案调查。
(责编：王连香、陈键)
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