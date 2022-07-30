原标题：北京230万辆超标电动车基本清零

北京市十五届人大常委会第四十一次会议日前召开，会议听取北京市人民代表大会常务委员会执法检查组关于检查《北京市非机动车管理条例》实施情况的报告。报告提到，230万辆超标电动车基本“清零”，共享单车企业和车辆数已由巅峰时期的16家企业235万辆车，减少为3家企业99万辆车。检查发现存在电动自行车“充电难”等问题。执法检查组建议适时启动《条例》的修订工作。

成效

共享单车管理由“乱”到“治”

推广“电子围栏”有序停放

法规实施得如何？《报告》提到，超标电动自行车过渡期政策平稳运行。过渡期结束以来，全市共查处电动自行车交通违法53.9万起，扣车2.2万辆，230万辆超标车基本“清零”。共享单车管理由“乱”到“治”，目前企业和车辆数，已由巅峰时期的16家企业235万辆车，减少为3家企业99万辆车，三家企业均已取消押金。试点推广“电子围栏”技术。合理施划停车区2.6万余处、核心区禁停区16个，引导承租人规范用车、有序停放。据介绍，电动自行车全链条管控成效初显。紧盯市民群众充电难题，由“堵”变“疏”，分类别分场所推进充电设施建设，目前全市已建成电动自行车集中充电设施接口68.53万个，电动自行车充电行为明显规范。

问题

电动自行车“充电难”

接口和车辆比为1比5

执法检查发现，《条例》实施以来还存在一些问题，比如，“慢行优先、绿色优先”的理念践行不够深入，政府统筹协调作用发挥不充分；非机动车交通违法现象比较普遍，市民守法意识有待提高。2018年以来，全市共查处非机动车交通违法行为291万起；发生涉及非机动车一般程序交通事故5902起，占交通事故总数的33.1%；车辆拼改装行为隐匿难查。非机动车通行、停放等基础设施建设存在缺口。

值得注意的是，电动自行车“充电难”问题较为突出。2018年以来，全市累计发放电动自行车牌照344.4万个，已建设集中充电设施接口68.53万个，充电接口和车辆比为1比5，尚未达到1比3的最低建设标准，难以充分满足群众充电需求。

此外，执法检查还发现，共享单车管理还需精细化，快递外卖行业用车管理仍存在难点。

建议

推进全市居住区

充电设施建设

为推动《条例》的全面有效实施，执法检查组提出多方面建议。其中包括，针对电动自行车保有量日益增大的趋势及特点，适当调整管理思路，提高年度工作任务中非机动车、特别是电动自行车的比重，积极推进全市非机动车管理工作取得新成效。

电动自行车常态化管理方面，执法检查组建议，严厉打击拼改装和销售不合格电动车及蓄电池的行为，建立规范的蓄电池回收利用体系。积极推进全市居住区充电设施建设，健全运营维护体系，督促运营企业提升服务水平，确保充电设施高效利用。

执法检查组还建议加强对共享单车的管理，坚持总量调控、精准投放和高效运维，发挥行业信用评价机制作用，落实承租人信用管理制度，引导承租人自觉文明骑行、有序停放。对快递外卖行业用车管理方面，建议加快推动成立外卖行业自律组织和行业协会，尽快出台行业用车管理规范，进一步压实平台和企业主体责任。

执法检查组还建议适时启动《条例》的修订工作。综合考虑本市非机动车管理实践和需求，密切关注上位法修法进程，列入新版市人大常委会五年立法规划，适时启动修订工作。

(责编：王连香、陈键)

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