新华社海口7月30日电 题：以消费为桥 谋共赢之道——写在第二届中国国际消费品博览会收官之际

新华社记者

7月30日，历时6天的第二届中国国际消费品博览会落幕，但合作共赢的故事仍在延续，“永不落幕的消博会”溢出效应不断放大。

中国搭台，世界合唱——连日来，61个国家和地区的近2000家企业、2800多个知名品牌参展，600多个全球新品首发首秀，进馆观众超28万人次……一个个数字折射中国经济吸引力。

消费为桥，合作共赢——开放的消博会，亦是多样文明交流互鉴的盛会。在世界经济寒潮下，中国高扬开放风帆，与世界各国共享机遇，携手迈向更加光明的未来。

彰显大国经济韧性

30日，第二届消博会收官之日，也是第二个社会公众开放日。

数万观展人群，漫步展馆间；海内外客商互动交流、洽谈交易。这场以消费为主题的经贸盛会，成为彰显中国经济活力的场景。

搭建合作之舟，消博会展现中国经济广阔前景和市场潜力——

作为今年消博会的主宾国，法国今年参展企业近50家，参展品牌近250个。“法国每出口3支口红，就有1支被中国消费者购买。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说，2021年，中国成为法国美妆第一大出口国，集团看好中国经济未来发展。

共享消费盛宴，消博会彰显中国经济迎难而上的信心与力量——

走进国内展区的上海馆，场馆造型宛如一辆城市观光巴士，不同站点串起豫园、南京路、外滩、虹桥等城市地标，全景展现这座中国超大城市的魅力。尽管不久前上海遭遇疫情冲击，但仍有上百个品牌前来参展。

“消费正在恢复，一切都在变好，公司新出的多款预制菜和烘焙产品很受欢迎。”在豫园股份展台，参展商王铮对未来发展充满信心。

第二届消博会一安检口鸟瞰图。 新华社记者 杨冠宇 摄

“消博会已成为推动全球商品和服务对接的桥梁。”毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示，消博会不仅能展示中国超大规模市场的吸引力，也搭建平台，将全球优质产品推介给中国消费者。

释放消费引擎活力

本届消博会的新品发布会现场，美妆、电子科技、珠宝首饰等品类的首发首秀应接不暇；在服务消费展区，新潮运动、主题乐园、健康养生等领域的消费体验人气十足；在时尚生活展区，不少参展企业现场直播，将展品通过网端呈现给更多消费者……

新产品新模式新业态，消费结构的优化升级，为经济发展增动力。

展会期间，中国（海南）改革发展研究院发布的中国消费年度研究报告显示，进入新发展阶段，我国居民消费结构正由物质型消费为主向服务型消费为主升级。预计到2025年，我国服务型消费支出占比将超过50%，到2035年将达到60%至65%。

第二届消博会迎来社会公众开放日。新华社记者 杨冠宇 摄

更加绿色低碳的消费产品，蕴含高质量发展带来的新机遇。

消博会期间举办的第二届可持续消费高峰论坛上，6家企业代表宣读承诺并加入“全球可持续消费倡议”，以消费推动可持续发展、促进高质量发展。

人们对绿色低碳生活方式的需求、对高品质产品和服务的需求，引领供给侧结构性改革深入推进，为中国经济实现高质量发展注入更强动力。

共享开放合作机遇

海南自贸港建设年度白皮书发布、首批封关运作项目集中开工。消博会期间，海南自贸港建设新动向引人注目。

从展品到商品，从参展商到投资商，一幕幕“缘起消博会，逐梦自贸港”的商业故事不断上演。今年前5个月，海南省新设外商投资企业566家，实际使用外资14.4亿美元，同比增长80.58%。

跨国公司“用脚投票”的背后，是长期根植中国市场的坚定信心。

今年上半年，我国实际使用外资金额7233.1亿元，同比增长17.4%。主要投资来源地稳定增长，其中美国、德国、英国实际投资分别增长26.1%、13.9%和13.4%。

“中国具有庞大的消费市场和增长潜力。”美中贸易全国委员会全球高级副会长马修·马古利斯说，美国企业将继续致力于在中国的发展，实现互利共赢。

消博会是贸易的盛会，也是文明交流互鉴的盛会。不同的消费精品，也代表着不同的企业文化、消费文化乃至国别文化。中国瓷器的精妙绝伦、意大利跑车的澎湃动力、瑞士传统木屋下的怡情时光……消博会展馆内，人们在交易商品和服务的同时，也在不断交流着文化和理念。

观展人群正在展馆内选购商品。新华社记者 杨冠宇 摄

以消费为桥，寻合作之机，谋共赢之道。欧莱雅、科蒂集团等品牌表示，将再续“消博会之约”，并将申请更大展位，携更多产品亮相。

南海之滨奏响的合作共赢交响曲，必将更好助力全球经济交流、融合，为全球携手共创美好未来，贡献中国力量。（记者陈良杰、韩洁、王存福、吴茂辉、潘洁）

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