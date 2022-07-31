原标题：北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段

新华社北京7月30日电（记者胡喆、宋晨）7月30日，北斗三号短报文通信服务成果发布会在京举行。中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司等联合展示了大众智能手机北斗短报文通信服务新功能，以及基于北斗三号短报文通信服务的星地融合解决方案和技术方案成果，这标志着北斗三号系统短报文通信服务由行业应用迈入大众应用的发展新阶段。

短报文通信是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统独有的特色服务。北斗三号系统短报文通信服务覆盖中国及周边国家和地区，具备低成本、广覆盖、高可靠和随遇接入等特点，可对地面移动通信网络进行有效补充，以满足我国经济社会在无地面网络覆盖地区应急通信、搜索救援等服务需要。

据中国兵器工业集团有限公司副总经理闫哲介绍，作为国家应急体系的重要组成部分，短报文通信服务在民生保障、救灾减灾、野外搜救以及海洋渔业、交通运输、边境巡防等方面发挥积极作用。同步完成建设的北斗三号系统短报文通信应用服务平台，为实现短报文通信服务高效、安全、规范管理提供了有力支撑，使短报文通信服务能力和水平得到质的提升。

中国兵器工业集团有限公司联合中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，创新实现“不换卡、不换号、不增加外设”的大众手机“一号双网”设计，首次实现大众智能手机卫星通信能力，有效解决“不在服务区”的困扰。

北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风说：“我们成功突破一系列重大关键技术，圆满建成北斗三号短报文通信服务平台，全球首创将短报文通信服务融入大众手机，这是北斗创新发展取得的又一重大成果。”

(责编：乔业琼、杨迪)

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