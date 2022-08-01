余建斌

创新是一场接力赛——从一个灵感的诞生，到技术的研发、产品的定型乃至市场的成功，需要多个环节的顺利交棒；创新又是一场马拉松——它既可能是对某项研究或技术的不断研发更新，也可能是对创新转型保持着长久的敏锐和清醒

前不久，微软正式停止对IE浏览器的所有支持和更新，为这款服务用户27年的互联网软件工具画上句号。这意味着，获得过巨大成功的IE浏览器终于退出历史舞台，定格为互联网发展历史上的一个符号。

尽管IE浏览器留下的似乎是移动互联网时代一个失意者的背影，但它确乎曾是这个星球上最流行的科技产品之一。从点击这个小小的蓝色“e”图标开始，无数人开启了自己的网络生活。它在2003年前后甚至占据了约95%的市场份额，成为全球使用最广泛、市场占有率最高的网络浏览器。IE浏览器退役之所以引发巨大关注，正缘于它参与创造了一个快速发展的互联网时代，是几代人的互联网记忆。

创新的法则是不进则退，再成功的产品也不能固步自封。许多人在抒发对IE浏览器的告别情怀的同时，倒并不感到多大惋惜。近10年来，IE浏览器的使用体验逐渐变差，速度慢、反应慢等时常被用户吐槽。就连微软自己也认为，IE浏览器已经跟不上时代。互联网在迅速发展，浏览器需要跟上步伐。但当更多的浏览器转化技术思路、致力于满足移动互联网时代用户更好的体验时，IE则缺少创新变革的勇气，错失发展机会，也给后来者腾出了空间。

IE会退役，创新永不落幕。正如人们总会追逐已有明星科技产品，但也相信总有新产品新技术会摆上货架。创新是互联网的基石也是基因，从互联网时代到移动互联网时代，再到人工智能、大数据、云计算融合发展的数字经济时代，创新持续推动着技术、应用和商业模式等的更新迭代，不断缩短着技术变革的周期。IE的份额早已被其他浏览器所替代，出现没几年的短视频平台变身电商，“传统”的电商又化身云计算科技厂商，一度沉寂的VR（虚拟现实）产业似乎又将因为“元宇宙”概念而迎来新机会……创新不拘泥于某种定式，创新者在市场、技术、解决方案、消费者体验等方面都可以发挥想象力，不断创造出新的玩法；创新也不需要畏惧强有力的对手占据先机或是停留于对成功者的高山仰止，创新者总会有机会，关键是对待创新的态度。

当然，创新绝不容易，也绝不简单。创新是一场接力赛——从一个灵感的诞生，到技术的研发、产品的定型乃至市场的成功，需要多个环节的顺利交棒；创新又是一场马拉松——它既可能是对某项研究或技术的不断研发更新，也可能是对创新转型保持着长久的敏锐和清醒。有人曾分析过近100年来那些最顶尖科技公司的成功密码，虽然成功的故事各有不同，但都离不开永不止步的探索、求变求新的勇气，以及锚定目标的远见。当下，无论是基础研究的突破、关键核心技术的攻关，还是世界一流企业的建设，尤其需要增强创新意识，葆有永不停歇的创新心态。

IE浏览器的退场，再次印证了人们对创新的深刻认知，也让有志于创新者更加充满信心和期待，更加干劲十足地走在创新道路上。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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