湖北鄂州市鄂城区——
居民楼安全有了保障（反馈）
2022年08月01日07:55 | 来源：人民网－人民日报
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5月23日，本报读者来信版刊登了题为《废品回收处设在居民楼 切割旧电器易引发火灾》的来信，反映居民楼半地下室被用作废品回收处，存在严重安全隐患。
稿件见报后，湖北鄂州市委、市政府高度重视，派人与读者取得了联系。工作人员上门与废品回收处负责人对接，督促其立即停止锤焊、切割等危险行为。
鄂州市鄂城区副区长蒋毅到废品回收处实地查看，并组织鄂城区市场监管、商务、消防、安监等相关部门负责人现场排查，发现该废品回收处为居住与仓储、经营等功能违章混合的“三合一”场所，且无证经营，安全隐患突出。
随后，相关单位组织召开专题座谈会，迅速关停了废品回收处，将内部易燃废品进行清理，消除了安全隐患。
为尽快推动废品回收处整改到位，鄂城区组织工作人员与废品回收处负责人、场所出租方和居民反复沟通，要求废品回收处停止无证经营，搬空所有废品。
目前，该废旧回收处已停止经营，场内所有废品已清理干净（见图），场地房东已退还相应租金。“居民们对整改工作非常满意。居民楼安全了，大家也就放心了。”读者严光银说。
《 人民日报 》（ 2022年08月01日 07 版）
(责编：申佳平、陈键)
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