水利部：全力做好“八上”关键期水旱灾害防御
2022年08月01日08:04 | 来源：新华网
小字号
原标题：水利部：全力做好“八上”关键期水旱灾害防御
国家防总副总指挥、水利部部长李国英31日主持专题会商，研判“八上”（8月上半月）防汛关键期洪涝和干旱形势，部署水旱灾害防御工作。
据预报，“八上”防汛关键期，我国局部地区洪涝和干旱并存：松辽流域松花江、第二松花江、辽河、浑河、太子河，海河流域北系和滦河，黄河中游北干流，珠江流域北江和东江下游等河流，可能发生洪水；长江中下游地区可能发生干旱。
李国英要求，各级水利部门要继续保持“打硬仗、打赢仗”的精神状态和奋斗姿态，将各项应对准备工作做在洪水干旱前面，提前做好防洪应对准备、防台风准备和冰川堰塞湖溃决洪水防御准备，提前做好抗旱准备。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 网信办：上半年百合网珍爱网等8家婚恋平台存在低俗色情信息被约谈
- 人民网北京7月31日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，全国网信系统上半年累计依法约谈网站平台3491家，其中百合网珍爱网等8家婚恋平台存在低俗色情信息被约谈。 “网信中国”显示，上半年，针对淘宝、京东、拼多多、小红书、微店等5家电商平台多个店铺存在违法违规信息的问题，北京市、上海市、浙江省网信办分别依法约谈5家平台主要负责人，责令其限期整改，处置相关店铺，从严处理责任人，并分别予以罚款的行政处罚。…
- 市场监管总局公布10批次抽检不合格食品
- 图片来源：市场监管总局官网 人民网北京7月31日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、乳制品、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、薯类和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、水产制品、冷冻饮品、糖果制品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等22大类食品607批次样品，检出其中食糖、乳制品、糕点、炒货食品及坚果制品、蜂产品、罐头和水果制品等7大类食品10批次样品不合格。 据介绍，发现的主要问题是，微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。…
- 评论
- 关注