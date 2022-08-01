原标题：水利部：全力做好“八上”关键期水旱灾害防御

国家防总副总指挥、水利部部长李国英31日主持专题会商，研判“八上”（8月上半月）防汛关键期洪涝和干旱形势，部署水旱灾害防御工作。

据预报，“八上”防汛关键期，我国局部地区洪涝和干旱并存：松辽流域松花江、第二松花江、辽河、浑河、太子河，海河流域北系和滦河，黄河中游北干流，珠江流域北江和东江下游等河流，可能发生洪水；长江中下游地区可能发生干旱。

李国英要求，各级水利部门要继续保持“打硬仗、打赢仗”的精神状态和奋斗姿态，将各项应对准备工作做在洪水干旱前面，提前做好防洪应对准备、防台风准备和冰川堰塞湖溃决洪水防御准备，提前做好抗旱准备。

(责编：申佳平、陈键)

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