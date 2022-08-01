原标题：中国太保产险董事长顾越：绿色保险助力新能源发展，助推绿色智慧城市建设

2022年7月29日，由国家电投、上海电气、申能集团主办的“绿色电力 美好生活”高峰论坛暨纪念中国有电140周年活动在沪举行。本次活动邀请政府、学界及企业人士，共同探讨和展望“双碳”目标下加快绿色低碳能源转型路径，分享构建新型电力系统和建设低碳智慧城市的新技术、新产业、新模式，让绿色电力赋能美好生活。

中国太保产险董事长顾越受邀出席并就保险如何助力新能源产业发展，助推绿色智慧城市建设的话题进行分享交流。

“十四五”期间，我国能源低碳转型进入了重要窗口期，新能源产业进入高质量跃升发展阶段。作为经济发展“助推器”和经济安全“稳定器”的保险，保障国家能源安全、助力新能源高质量跃升发展，不仅义不容辞，而且具有独特而不可替代的作用。近年来，中国太保产险在能源产业方面的保险实践，主要体现在以下五个方面。

提高承保能力、扩大风险保障领域，为大规模开发和高比例利用可再生能源提供全面风险保障。中国太保产险在新能源领域的保险，起步于上世纪九十年代，但种类单一，主要是水电且规模小。随着新能源产业进入高质量跃升发展阶段，保障领域由水电为主扩展到风电、光电及其他新型可再生能源，且建设规模不断扩大、保障要求不断提高、风险保障需求巨大。因此，提高保险公司承保能力，扩大保障领域，切实保障能源建设过程中的灾害及意外风险，是保险业的首要责任，也是能源高质量跃升发展的基础保障。

比如在光伏发电领域，中国太保产险深度参与了五大电力集团及申能集团、中核工业等大型集团的光伏项目，承保金额达2000多亿；在风力发电领域，参与了60余个海上风电工程和运营项目，包括如申能集团在青海、新疆、内蒙古等地的新能源项目，承保金额近6000亿；在水力发电领域，连续多年首席承保参与了如三峡、白鹤滩、乌东德等国内前五大特大型水电的财产保险项目；在核电领域，参与了如三门核电、海阳核电新开CAP1000机组工程等诸多项目。

加强保险供给、扩大风险保障范围，更好助力构建清洁低碳、安全高效能源体系。随着构建清洁低碳、安全高效能源体系的步伐加快，能源产业领域的风险发生根本性的变化，从建设过程中的灾害意外风险为主，逐步扩展到存储消纳过程中的风险、新能源运营过程中的风险、新设备新技术的首台套制造和产品质量风险，以及因第三方责任造成损失的责任风险等。因此，创新保险供给，更好助力新能源产业发展，是保险业护航能源革命的新任务。

比如在在新能源存储能力建设方面，中国太保产险积极参与国家电网、三峡集团、中核等央企电力集团的抽水蓄能项目建造期的保险保障；在新能源消纳能力建设方面，积极参与国家电网多个区域的特高压工程建设，保障绿色电网的资产安全；在新能源项目的运营保险方面，不仅首席承保田湾核电7-8号机组主体工程保险项目，而且承保了国内48台在运核电机组运营险。2022年上半年，中国太保产险全面参与中核集团所有在运核电运营险；此外，还提供了上海电气集团的海上风电、清洁能源设备的首台套保险，以及为风力发电设备的产品质量保证保险。

创新保险产品、建立新型保障体系，助力能源企业绿色低碳转型。推动能源绿色低碳转型，是“十四五”可再生能源发展规划的重要战略任务。在这方面，中国太保产险主动创新、积极探索，取得了初步成果。开发了系列的碳资产相关保险产品，包括碳资产损失类保险、碳排放配额质押贷款保证保险、减排设备损坏碳损失保险等产品，有效保障碳交易市场各主体的碳资产损失，鼓励企业节能减排，推动能源企业绿色低碳转型。

比如在能源行业方面，中国太保产险和申能集团合作的东海大桥海上风电二期项目的碳资产损失保险，以及碳排放配额质押贷款保证保险。这为能源企业的绿色低碳转型，创新了保险供给，积累了保险经验，为更大规模助力能源革命打下了一定的实践基础。

加强技术研发、搭建减灾防灾共享平台，为能源安全提供可靠的风险管理服务。保险除了经济赔偿支持恢复生产的基本功能外，更重要的是风险管理，防灾防损始终是保险业的根本任务。国务院办公厅转发国家发展改革委国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》中明确提出，要建立“防灾减灾综合服务体系”。近年来，中国太保产险在能源行业进行了大胆探索，于2021年专门设计打造了新能源风险管理保险科技平台“风光无险”，初步建立了能源行业的风险减量管理技术平台，并在实践中取得了一定成效。比如，中国太保产险帮助安徽“渔光互补”和“农光互补”等陆上光伏项目进行风险预警，汛期应急，风险技改，为项目避免了巨额洪灾损失。

发挥保险资金特点，为新能源产业市场化发展提供资金支持。在新能源产业市场化转型进程中，盘活资产和吸纳融资是影响市场化运作的重要因素。保险公司一方面充分发挥负债产品的增信功能，盘活能源企业各类资产；另一方面通过资产产品对新能源产业发展和创新的投资，充实新能源发展所需资金。在此领域，中国太保产险相续发行了绿色债券，参与了绿色股权投资，有力助推绿电发展。

保险既是有效防止风险波动、快速恢复运行的风险管理工具，也是合理平衡市场各方、调节经济高效运行的有效经济手段。

下一步，中国太保产险将通过创新供给、市场运作、协同合作等方式，为“新能源+绿色智慧城市”建设进程中的新型风险，提供强大的风险屏障；发挥保险费率调节机制和经营政策的引导作用，促进城市新能源消费市场的健康发展；将保险创新与新能源创新有效结合，共同推动智慧城市建设的治理水平，助力“新能源+智慧城市”的建设。

(责编：曹淼、李源)

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