原标题：广发银行召开2022年上半年工作会议 整体经营业绩保持稳健

7月29日，广发银行召开2022年上半年工作会议。中国人寿集团党委书记、董事长，广发银行董事长白涛发表讲话，中国人寿集团党委委员、副总裁兼广发银行党委书记、行长王凯作2022年上半年经营管理报告。

会议认真落实中国人寿集团上半年工作会和中央巡视整改再动员再部署会议精神，坚持金融工作政治性、人民性、专业性，坚持“五个强化”“四个融入”，集中力量抓好“三落实”，即落实巡视整改任务、落实“十四五”规划、落实全面从严治党要求，全力以赴完成全年目标任务。

会议指出，上半年广发银行深入落实“两稳两控五提高”工作思路，巡视整改扎实开展、业务发展稳中有进、深化改革不断提速、严的氛围有效强化，统筹巡视整改和高质量发展取得较好成效。

会议强调，全行上下要坚定信心、锚定目标、全力以赴，坚持“两稳两控五提高”工作思路，奋力开创广发银行高质量发展新局面。要提高政治站位，持续推进巡视整改走深走实；要聚焦战略重点，狠抓战略执行；要深入推进反腐败斗争，全力营造风清气正的政治生态；要加强班子队伍建设，提升引领发展能力；要强化依法合规，坚决守牢风险底线。

2022年上半年实现总资产、营业收入等稳定增长

会议指出，今年以来面对特殊复杂内外部环境，全行沉着应对、顽强拼搏，整体经营业绩保持稳健。上半年实现总资产、存贷款规模、营业收入等稳定增长，其中手续费净收入同比增长超过35%。不良贷款率、拨备覆盖率和资本充足率均保持较好水平，满足监管要求。

扎实推进中央巡视整改，聚焦“五个强化”、坚持“四个融入”，压茬推进“地毯式”整改，强化组织领导，压实“五个责任”，制定“三项清单”，以“四不两直”“双随机”强化督导，保证“四级机构”一起改，系统集成同步推动中国人寿集团党委巡视“回头看”整改。

党的建设水平持续提高。高质量完成二十大代表选举组织工作，严谨细致开展代表推荐提名、遴选、考察等工作。压实管党治党责任，细化主体责任清单，强化党建考核“硬约束”。加强人才队伍建设，制定实施人才工作意见，首次面向“一把手”举办组织人事培训班。加大基层党建力度，创建中国人寿红旗党员示范岗等，组织党员过好“政治生日”，加强境外机构党建工作。

积极助力稳经济稳增长。加大对重点领域金融支持，科技贷款、战略新兴产业贷款、绿色信贷分别较年初增长约30%、60%和55%。切实做好助企纾困，上半年合计减免服务收费超15亿元，为近1600户普惠型小微企业延期还本付息43亿元。有效支持居民消费，上半年信用卡实现消费额1.26万亿元，同比增长10%。深入服务乡村振兴，普惠型涉农贷款余额较年初增长超12%。

提升各业务板块价值创造能力。零售业务加强产品和服务能力建设，推出“广发精彩荟”积分增值体系，跨境理财通上半年签约量位居股份制同业第一；信用卡推出有鱼卡等创新产品，手续费净收入同比增长超40%。公司业务加快提质增效，核心存款日均余额增长12%，新增债券承销规模同比增长50%，获得跨境电商资金收付业务资格，上半年国际结算量同比增长33%。金市业务保持稳健发展，资金营运中心正式成立，获得银行间债券市场多级托管资质；广银理财积极克服疫情和市场波动影响，基本完成净值型产品转型，实现稳健起步。

持续培育打造发展动能。客群建设扎实推进，财富管理客户和私人银行客户较年初增长9%，对公结算有效户、价值客户较年初分别增长23%和13%。保银协同不断深入，投融资项目落地30个、出账金额超400亿元，协同渠道带动AUM年日均新增超180亿元。数字化转型提速升级，制定转型工作方案，推进核心系统国产化改造，启动零售“智慧大脑”项目建设，升级云店3.0，建成行业云平台。机构布局进一步扩大，广安、蚌埠两家二级分行获批开业，呼和浩特、宜宾、汕尾分行筹建有序推进。

强化风险内控管理。对政府隐性债务、房开贷、客户授信集中度、风险分类真实性等重点领域开展风险排查，加大不良清收处置力度，开展“制度合规年”“合规履职强化年”活动，出台加强合规履职指导意见及清单，认真开展银保监会年度监管通报意见整改，标本兼治提升管理水平。

会议强调，广发银行巡视整改取得阶段性成效，但对标党中央要求，对照中国人寿集团党委部署，整改工作还有很大提升空间。下半年要紧扣中央将巡视整改作为推动金融业高质量发展拐点的要求，全面抓好整改落实，把问题改到底、改到位，切实把整改成效转化为服务“国之大者”的内驱力、改革发展的源动力、工作落实的执行力、业绩增长的生产力，以高质量整改开创高质量发展新局面。

2022年下半年突出做好“五个着力” 力争年底提交满意答卷

会议要求，下半年认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，切实把思想和行动统一到中国人寿集团和总行党委部署要求上来，咬定年初确定的任务计划不动摇，扛稳发展责任不懈怠，迎难而上、奋起直追，以最大努力实现最好结果，力争在年底交上一份满意答卷，突出做好“五个着力”。

着力加大业务拓展，围绕“增收稳效”核心目标，积极跑客户、跑市场，抢抓机遇加大投放，切实提高负债业务质量，加强资产负债主动管理，持续增加中间业务收入，巩固营收增长势头，切实推动效益持续稳定增长。

着力增强发展动能，持续抓好利长远的基础工作，通过加强客群建设、加快数字化转型、强化综合金融、深挖内部协同、推进网点转型，久久为功筑牢发展根基，切实加快转型发展步伐。

着力强化风险管控，围绕党中央最关切的金融风险和安全问题做好工作，坚持底线思维和极限思维，加快风险化解防下迁，强化不良资产清收处置，加强重点领域风险管控，严密防范涉众风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，切实保障发展安全。

着力严格内部管理，持续健全内部管理体系，持续推进“制度合规年”活动，强化合规履职和内控管理，加强二级分行管理，加快推进总部“三定”优化，提高治理成效，切实推进合规稳健发展。

着力深化党建业务融合，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，认真学习宣传贯彻二十大精神，大力抓好人才队伍建设，持续提高基层党建工作质量，纵深推进全面从严治党，做到党建与业务目标同向、部署同向、工作同向，切实发挥引领保障作用。

会议强调，各单位要统筹抓好疫情防控和经营发展，慎终如始、科学精准落实好常态化防控举措，确保全行干部员工健康安全、防控形势整体平稳。

会议设现场主会场和视频分会场。中国银保监会股份制部有关领导，中国人寿集团有关部门领导；广发银行总行领导班子成员、高级管理人员，总行各部门负责人，各分行、专营机构领导班子及全体中层干部，广银理财班子成员等现场或视频参会。

(责编：董童、李源)

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