原标题：安居客赵彤阳：房地产数字化转型将带来新动能

2022年7月29日，安居客副总裁赵彤阳出席“博鳌·21世纪房地产论坛第22届年会”在以“突围之道，穿越周期的路径选择和方法论”为主题的六方论坛上，与多位资深人士共同探讨了房地产行业的机遇与挑战，她表示，房地产数字化转型将带来新动能，数智升级将有效促进精准营销质效升级，同时优化购房者体验。

2022年，房地产业被赋予新的历史使命，房地产业的角色变化，将带来政策环境、市场态势、行业特征方面的一系列变化，也将给从业者带来深远影响。

在谈到如何看待未来市场的红利时，赵彤阳认为，如今房地产市场正在呈现出“城市分化”和“房企分化”的核心趋势。由于在人口流入和城市规模的优势，一线城市、核心二线城市以及城市群的核心城市存在着发展机会，在市场动态、供地表现和后续的交房保障方面，能树立更多的市场信心。同时，在融资渠道更通畅、购房者对其依赖度较高的情况下，以央国企和具有国资背景的民企等为代表的稳健型房企将有着更好的发展前景。此外，当原有的高速增长红利不复存在的时候，房企也亟须做好精细化转型，长远来看，对运营能力的提升也必不可少。

房地产业不仅要主动调整，积极求变，也需要一场深刻的思辨，为未来的发展奠定理论基础。赵彤阳认为，房地产行业依然是经济的重要支撑，房企正经历从开发商向服务商的转变，从以土地和金融推动的的传统开发商模式向数字化推动的城市运营商模式转型，从而产生更多以不动产为核心的更高效的多元增值收益。

着眼于当下，探索新发展模式自提出以来，已经成为房地产全产业链的共同命题，对于如何把握确定性，继而穿越周期的话题，赵彤阳表示，“我们依然看好房地产业可以跨越周期，在这个过程中，数字化可以带来新的机遇，同时，全要素生产率的提升可以带来新的增长动力。”

她分析，以数字化营销为中轴，以客户为中心，数据作为重要的生产要素资源，通过大数据的智能分析，将数据分析结果运用到包括产品设计、增值服务等在内的产品上下游多个环节，帮助房企实现精准营销。此外，在技术进步和资源配置优化加持下的全要素生产率的提升，将助力行业形成新的增长动力，创造新的盈利模式并带来新的发展机会。”

作为房产信息及交易服务平台，58同城、安居客已经着力深耕房企数智化领域，近年来先后推出了新房官方旗舰店、线上售楼处等数智化产品，为房企构建降本增效的线上营销平台。

为助力开发商开启线上自营销，58同城、安居客打造了“新房官方旗舰店”，调配技术、资源、用户、服务、工具五大核心手段，针对用户需求推出整套解决方案，通过官方认证、特价房源、无忧锁房、安居保障、特惠订房、一房一价、免费专车、临感VR带看、金牌顾问、优选直播等十大精选服务，打通在线购房全链路，为线上找房用户提供高品质、专业高效的全流程服务，也为房企实现线上成交路径，开启楼盘项目自营销新生态提供了有力平台。

此外，在购房用户日趋依赖线上看房的趋势下，58同城、安居客还携手“百强房企、百城千盘”打造了“线上售楼处”，将线下售楼处的服务复刻到线上，以精准的房客匹配为开发商构建线上营销阵地，聚焦线上房产交易过程中的流量、连接、到访、成交四大环节，为开发商提供数智售楼处、数智服务、数智管理、数智获客四大数智能力，以数智化方式打通在线营销全链路。

为了进一步提供降本增效解决方案，58同城、安居客打造了多项数智化产品，通过“微聊客”进行大数据智能分析，精细化了解用户需求，高效完成线索跟进。同时，以“云店通”帮助开发商针对性地为购房者展示详细的信息，把精准的线索匹配给高效的置业顾问，以此转化更多高意向的精准客户。此外，“云聚客”产品可以帮助开发商基于销售目标制定个性化投放方案，助力开发商以更低的成本聚集域内流量，实现信息的精准分发，提高获客效率。

(责编：曹淼、李源)

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