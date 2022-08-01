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2022乡村振兴融媒体作品展映云发布活动在湖北潜江举办

2022年08月01日15:20 | 来源：新华网
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原标题：2022乡村振兴融媒体作品展映云发布活动在湖北潜江举办

2022乡村振兴融媒体作品展映云发布典礼暨作品创意传播研讨会29日在湖北潜江举行。会议采取线上线下同步方式，主题为“乡村振兴 融媒助力”，来自全国三农与传媒界专家学者及50多家县（区、市）级融媒体中心代表等近200人参加云发布典礼。

潜江市委书记向斌表示，潜江将以此次活动为契机，秉持互学互鉴、互利共赢的理念，积极学习借鉴全国各地融媒体建设的先进经验，持续开展全方位、多领域、深层次的合作，共同唱好乡村振兴协奏曲、谱写乡村振兴新篇章。

据了解，此次展映活动自去年8月初启动以来，共收到各县（区、市）融媒体中心和企业融媒体部门提交的400多件作品。

中国农业电影电视中心副主任欧阳海洪说，县级融媒体中心发力服务乡村振兴建设，一是要讲述好乡村故事，注重乡村特色挖掘。二是要铸好文化之“魂”，注重服务乡村文化振兴。三是要搭建好惠农平台，充分发挥“服务群众”融媒技术功能。四是要不拘一格，发掘和培养优秀的融媒人才。

“此次活动是宣传战线助力乡村振兴的又一次尝试和大事。”湖北省广电局党组成员、副局长张红艳表示，县级融媒体中心是乡村振兴信息传播的主阵地，各单位要齐心协力用好这个平台，围绕乡村振兴的各个层面，创造出更多更好的融媒体产品。

(责编：曹淼、李源)
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