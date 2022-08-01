原标题：逸仙电商首次亮相消博会

7月25日，第二届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）在海南省海口市开幕。本届消博会以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题，国货美妆品牌逸仙电商携旗下完美日记、小奥汀、皮可熊三个国潮原创彩妆品牌首次亮相。

据了解，本届消博会由商务部和海南省人民政府共同举办，聚焦国内消费精品，对外展示中国品牌的成长和潜力。全国参展品牌超过1200个，新设国货精品馆5000平方米，汇集中华老字号品牌和科技、绿色家电、文创、生物医药等消费精品，以推动中国优质产品更好走向世界。

中国文化博大精深、源远流长，铸就了有韧性、有活力的 “中国美”。基于对当下乃至未来的中国审美的探索，逸仙电商期待能打造出更加符合国人审美的产品，其中既有传统文化审美中的淡雅大气，也包含现代时尚的独立个性，以打造“新科技时代健康美丽探索者”为愿景，助力新一轮“中国美”风潮。

作为逸仙旗下的主打品牌之一，完美日记自2017年成立以来，就致力于为消费者提供“高品质、有创意、带惊喜感”的产品，在这一品牌定位之下，“中国美”多次成为品牌产品设计灵感的源头。今年初夏，完美日记“原石”系列彩妆上市，以原石的天然肌理和色泽为灵感，用适合东方肌肤的淡彩配色展现东方女性天然、原始的肌肤魅力。在本届消博会上，“原石”系列一亮相便成功吸引众多参展商的目光。

此外，完美日记七夕限定“信封”礼盒、小奥汀“桃心箭”口红、皮可熊“暗恋滋味”四色眼影等逸仙电商旗下三大品牌的多款经典产品也在此次消博会上进行展示，向参会观众展示多元“中国美”。

对于初次参展的逸仙电商而言，此次展会也是一个重要的创新产品及最新研发成果的展示窗口。据介绍，近年来，逸仙电商不断加大科研投入，保证产品持续创新，致力于为消费者提供高品质的美妆产品。逸仙电商今年一季度报显示，公司第一季度研发费用为3580万元，同比增长29.1%，研发费用占营收比例从去年同期1.9%大幅提高至4.0%。今年6月初，逸仙电商研发中心正式获得中国合格评定国家认可委员会出具的实验室认可证书，标志着逸仙电商研发中心的产品检测能力及硬件设施等达到国家级认可标准，在逸仙Open Lab研发体系下，美妆科技成果不断显现。

逸仙电商相关负责人表示，希望借助消博会这个国际化的大平台，向世界展示公司在多品牌打造领域的探索，并与众多国际、国内优秀品牌互相交流和学习，向世界多维展示“中国美”品牌的创造力，与消费者一起开启探索美的全新旅程。

(责编：曹淼、李源)

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