原标题：农行北京分行持续开展“支付降费让利、防范非法集资”综合宣传活动

为进一步推动小微企业和个体工商户支付手续费降费政策高质量落地见效，提高社会公众的账户风险防范意识和能力，农行北京分行辖内各分支行持续开展“支付降费让利、防范非法集资”综合宣传活动，切实提升金融服务质效。

据了解，该行辖内城市副中心分行近期在马驹桥地区开展“支付降费让利、防范非法集资”宣传活动，分行业务部门协同通州分局反诈中心刑警共同参与本次活动。

活动现场，农行工作人员发放折页，面向公众开展富有针对性的宣传。一方面，介绍农行“支付降费，让利于民”的最新政策，如对公账户年费管理费减免、ATM取现手续费减免等内容；另一方面，积极做好“守住钱袋子，护好幸福家”反诈知识普及，提醒当地民众防范电信诈骗、远离非法集资，助力民众反诈意识提升。

线下，崇文支行各网点坚持以厅堂为主阵地，利用公告、公示、电子屏、摆放宣传物料等多种方式进行宣导。客户等候办理业务时，厅堂人员主动递送折页、解说降费政策，并与客户互动交流、耐心答疑解惑，确保服务信息公开透明，充分保障客户知情权和选择权。同时，积极走出去，外拓至网点周边商户，在走访时深入解说优惠政策；主动与收单商户联系，向小微商户宣传减费让利政策，提高服务精准度。

线上，崇文支行通过微信及电话回访、制作网络宣传物料等多样性举措，让客户充分了解与自身权益息息相关的政策利好，享受到各项减免优惠。

农行北京分行把营造良好的营商环境作为服务首都发展、服务民生福祉的重要职责。据相关负责人介绍，该行通过加强渠道建设、提高开户效率等全方位举措，加大民营、小微企业金融支持力度，助力企业降低经营成本，提升服务实体经济水平。

(责编：曹淼、李源)

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