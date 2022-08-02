本报北京8月1日电 （记者王珂）商务部日前发布的数据显示：今年上半年，全国实际使用外资金额7233.1亿元，按可比口径同比增长17.4%。

从行业看，服务业实际使用外资金额5371.3亿元，同比增长9.2%。高技术产业实际使用外资同比增长33.6%，其中高技术制造业增长31.1%，高技术服务业增长34.4%。

从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长37.2%、26.1%和13.9%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长15.6%、25%和43.9%。

上半年，我国合同外资1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%，占全国吸收外资比重达53.2%，带动作用明显。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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