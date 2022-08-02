本报北京8月1日电 （记者常钦）记者从自然资源部获悉：为贯彻落实8月1日起施行的黑土地保护法有关规定，自然资源部办公厅日前发布《关于进一步加强黑土耕地保护的通知》，要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等四省份自然资源厅围绕开展黑土耕地调查、强化国土空间规划对黑土耕地的特殊管控、从严控制建设项目占用、严格落实占补平衡、加强监督执法、严格落实保护责任等6个方面，切实加强黑土耕地保护，严格耕地用途管制。

《通知》要求，四省份各级自然资源主管部门在国土空间规划编制和“三区三线”划定工作中，应当将黑土耕地全部带位置纳入耕地保护红线任务，黑土层深厚、土壤性状良好的黑土耕地应当优先划为永久基本农田，逐地块上图入库，严格实行特殊保护。《通知》明确，要从严控制建设项目占用黑土耕地，加强黑土耕地保护监督执法。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 12 版）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经