国家林草局发布通知
加强防沙治沙综合示范区建设
2022年08月02日08:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月1日电 （记者寇江泽）国家林业和草原局日前发布通知，要求各级林草主管部门进一步加强全国防沙治沙综合示范区建设，切实做好示范区创建工作，认真组织储备实施示范区项目，强化示范区建设保障措施，稳步推进防沙治沙工作。
国家林草局要求，各级林草主管部门要依据全国防沙治沙综合示范区创建基本条件，认真组织储备实施示范区项目，做好与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》和林草领域相关规划的衔接，科学开展国家林草重点生态工程和区域性防沙治沙项目支持示范区建设。
《 人民日报 》（ 2022年08月02日 12 版）
(责编：杨曦、陈键)
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