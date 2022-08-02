本报记者 沈靖然

青山环抱，溪水潺潺，盛夏的云南腾冲，目光所及皆是浓浓绿意。

车行乡村公路，路两旁茂盛的行道树洒下阴凉，为行人遮挡暑气。进入腾冲市区，主干道翡翠路两旁，梧桐树郁郁葱葱。

“几十年来，路宽了，楼高了，但小时候的梧桐树还在。”腾冲市住房和城乡建设局城市绿化管理所副所长孙世宏说，“多年来腾冲历经几轮城市更新，应市民要求，在城市发展过程中，尽可能将树木保留下来。城中593株古树名木全部挂牌重点保护。”2020年，腾冲市被住建部命名为“国家园林城市”。

背靠高黎贡山国家级自然保护区，城中便是来凤山国家森林公园，腾冲拥有丰富的自然生态资源，始终坚持走生态优先、绿色发展之路。

“腾冲木材储量居云南省第二位，早年间木材加工业发展迅速。”腾冲市林草局创森办主任李松辉介绍，从“十三五”时期开始，腾冲逐年减少树木采伐量，大力发展林下经济、生态旅游、森林康养等新业态，森林覆盖率从2017年的73%增长到2021年的77.23%。

眼下，团田乡林下种植的600余亩多花黄精和滇黄精即将迎来丰收。“林下有机质让土壤更肥沃，药材品质比原来更好了。”当地种植大户黄子章说，黄精成熟后将直接进入当地中药材加工产业园，加工成中药制剂等产品。

“好生态才能种出好药材。”腾冲市农业农村局中药材办副主任张彦昌介绍，“森林有遮阴、保湿、增加腐殖土、抑制杂草等作用，林下种植中药材，不但提高了土地利用率，还可以提升种植效益，增加农民收入。”

不仅是团田乡，通过加强示范基地建设，腾冲市重点培育专业化龙头企业，示范带动产业发展，积极引导林农从一家一户的“松散型”发展模式向“公司+基地+农户”集约化模式转变，带动农户增收。近年来，腾冲大力发展大健康产业，打造集药材种植、加工、销售为一体的产业链，腾药产业园内以腾药制药、东方红制药为代表的生物制药企业超过20家，初步形成产业集群。目前，腾冲中药材种植面积达30.2万亩，实现农业产值13.8亿元，加工产值27.7亿元。

在固东镇江东村，每年深秋，村里3万多株银杏树仿佛金色的海洋，游客纷至沓来，赏银杏树，吃银杏羹。作为全国生态文化示范村，江东村拥有天然连片的银杏林1万余亩。“我们引进腾冲旅投公司对全村进行规划建设和管理，通过发展生态民宿和农家乐，村民人均可支配收入从2008年的4000多元，增长到如今的1.5万多元。”江东社区党总支书记黄超金介绍。

包括和顺古镇和江东村在内，目前腾冲共建成42个A级旅游景区，年接待旅游人数超过1900万人次，实现旅游收入240亿元以上，被评为首批国家全域旅游示范区。

除了山水观光，得天独厚的森林资源和气候条件为腾冲发展森林康养产业奠定了基础。99座火山，88处温泉，利用丰富的地热资源，以火山热海、玛御谷温泉为代表的温泉养生基地正成为腾冲森林康养的精品项目。目前全市共有103个森林康养基地，年产值达11.5亿元。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 04 版）

(责编：杨曦、陈键)

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