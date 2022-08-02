原标题：美团正式启动2023届校招 将录用5000多名应届生

8月1日，美团宣布正式启动2023届校园招聘，将为应届毕业生提供超过5000个就业岗位。本轮招聘中，美团将开放技术、零售、产品、运营、设计、商业分析、市场职能、销售等8大类型60多种岗位，工作地点涵盖北京、上海、深圳、成都、厦门等多个城市，供应届生们自由选择。

据悉，美团从创立之初，就将引入并培养校招人才视为企业发展的核心支撑之一，长期致力于为校招生打造定制化的培养机制以及稳定的成长通道。美团数据显示，公司95后技术管理者中，近5成是校招生。

从最开始提供团购业务的初创公司，到如今服务国民“衣食住行”的规模化企业，校招生一直是美团前进发展的中坚力量。数据显示，创立12年以来，有127名各届校招生，在美团的时间超过10年。梁海波就是其中之一。

2011年，应届毕业生梁海波通过实习转正加入美团，成为一名销售，并于2013年晋升成为管理者。

11年间，梁海波先后经历团购、收单、快驴进货三大业务，一路成长为城市经理、大区经理，曾管理过700多人的团队。

期间，梁海波是美团开拓新业务的“关键先生”之一。“我经常到比较辛苦或者困难的地方去，每到一个团队，看到自己做的事情能带着大家共同进步，这种团队成长的乐趣，冲抵掉了所有业务发展带来的压力。”梁海波表示。今年，他又面临新的任务，和100多位伙伴一起，在快驴进货探索新的业务。

出生于1994年的曾留馨，是华中科技大学广告与媒介经济专业硕士，2018年，她通过校招加入美团到餐商户平台。刚入职时，由于所学专业和优势技能与岗位实际不符，她在工作中时常遇阻。

为帮助像曾留馨这样的校招生更快融入、更好成长，美团专门设计了3年的“Better U”成长计划，通过实践锻炼、导师辅导、全面培训等方式，帮助校招生逐步成长为学习能力强、基本功扎实、具发展潜力的专业骨干。

通过“Better U”成长计划，“曾留馨们”实现了稳定成长。疫情期间，她为商户打造的“帮扶专区”与“安心项目”，成功帮助40万商户实现疫期获客，打标商户订单量增长94%，并且推动了行业标准发布。因此，她个人也获得了“2020CEO特别奖”“2020美团标准建设者”等系列荣誉。加入美团3年以来，曾留馨已经实现三次晋升。

“美团对人才培养的期望是‘一起成长，一起更好’”。美团招聘负责人表示，美团拥有丰富的业务矩阵，各业务的发展空间都很大，能给校招生们提供各类实践机会。“一方面，美团有专门的序列培养通道，用来培养专业型人才。例如技术、产品、商业分析等岗位，都有各自的序列培养、晋升规划。另一方面，美团也提倡培养综合型人才，通过活水、轮岗机制，助力校招生成为综合型人才。”

表现优异的曾留馨也是“活水”之一，她已从到餐业务转岗至到家事业群，负责“闪购”创新项目的商家端供给运营，以帮助更多实体门店实现高质量发展。

美团联合创始人穆荣均曾表示，数字经济是当前科技与经济融合的前沿，数字化的发展既需要研发人员，也需要大量的应用型人才。他介绍，美团对科技人才非常重视，已经在自动配送车、无人机等新科技领域着力进行新职业的人才培养。

据悉，美团去年正式将“零售+科技”定为企业发展的核心战略，正致力于通过科技创新与应用，持续提升零售行业的效率和体验。

在本次招聘期间，美团针对技术类、零售类的人才及岗位，专门设立了“北斗计划”和“启航计划”，前者旨在培养能引领未来科技发展的技术专家，后者旨在培养具有数字化思维的零售人才。

此前，美团曾通过“北斗计划”，在全球范围内招募青年才俊。毕业于2018年的曹雪智，是“北斗计划”的招募成员之一。就读上海交通大学期间，他曾获得8块ACM（国际大学生程序设计竞赛）金牌。毕业后，曹雪智在多家大型企业提供的机会中，选择了美团新成立的NLP（自然语言处理）中心。

“美团是一家偏重技术落地的公司。”曹雪智表示，在接触了几家互联网“大厂”后，他认定技术全面、场景丰富的美团更适合自己，因为“在这里，可以让技术更好更快地服务于现实。”

美团业务场景的多样化和技术突破的难度，比曹雪智预想得还要复杂。与之对应的是，这也给了他更大的价值发挥空间，以及更强的成就感。作为美团大脑知识图谱构建者之一，负责商品图谱从0到1的建设，入职以来， 曹雪智连续三年晋升，如今，他已经成长为美团大脑知识挖掘组负责人。

官方信息显示，美团校招简历的投递将从2022年8月1日起至10月31日截止（部分岗位在招满后会提前结束网申）。校招生可以通过电脑端进入美团校招官网，移动端关注“美团招聘”微信公众号进行投递，或是通过美团APP搜索“校招”关键词，即可找到官方投递入口。

(责编：曹淼、李源)

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