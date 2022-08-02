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亮相第二届消博会 元气森林新产品为消费者提供新体验

2022年08月02日10:18 | 来源：中国网财经
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原标题：元气森林亮相第二届消博会 现场发布可乐味新品

　　7月26日，元气森林跟随北京展团参与第二届中国消费品博览会。此次参会，元气森林携新产品——可乐味气泡水和R1智能冰柜，为消费者带来全新的体验。

　　这是元气森林第二次以北京市代表企业身份参与消博会。元气森林成立于2016年，是一家以创新为驱动、以互联网精神为基因的中国传统食品饮料企业。并荣获“国家高新技术企业”称号。目前产品销售网络已覆盖全国，并出口美国、澳大利亚、新加坡、印尼等40多个国家和地区。

　　元气森林首席可持续发展官王淄告诉记者，作为中国对外开放三大展会平台之一，中国消费品博览会承载着拉动消费创新发展的重要使命。元气森林希望利用消博会的平台，学习全球企业在消费领域的先进经验，分享元气森林对于新消费的实践和思考，推动以绿色、低碳、可持续理念为核心的可持续消费。

　　可乐味气泡水首次亮相成焦点

　　据悉，本次消博会现场，元气森林在7号展馆（省市自治区展馆）北京代表团展台为消费者带来了新品——可乐味苏打气泡水。

　　在消博会现场，记者看到，元气森林工作人员正在给感兴趣的消费者赠送即将推出的新品“元气森林可乐味气泡水”，进行口味评测，几位消费者均反馈，该款新品气泡不冲，没有酸涩味，很好入口。现场的工作人员告诉记者，该款产品预计将在8月上市。　　

　　“在元气森林内部，口味测评是产品研发中一个非常重要的环节。此次我们把这个环节搬到消博会上，也是希望能得到更多消费者的反馈，帮助我们创造更多符合消费者期待的好产品。”该工作人员表示。

　　高科技智能柜助力智慧零售 元气森林R1智能柜填补渠道空白

　　除了新口味饮料产品，此次消博会，元气森林还带来了具有自主知识产权的新一代智能售货机——R1智能冰柜和消费者见面。

　　据介绍，R1智能冰柜融合了IoT、AI算法、图像识别、大数据分析等新技术。据产品经理方泉川介绍，目前R1已有21件专利在申请中，其中发明专利占比70%以上。

　　现场工作人员称，R1实现了整机OTA升级技术，不仅智能系统软件可以进行升级更新，而且温控策略、灯光策略、语音交互、AI算法等都可以根据需求进行迭代更新，甚至定制化升级。

　　功能研发方面，元气森林R1智能柜创造性地设计了常温区，通过智能温控功能，让适合常温的商品以最佳状态呈现的同时，大幅降低了产品功耗，切实狙击用户的夏日耗电痛点。目前已经获得了“一级能耗标准”和“中国节能标识”。

　　用户体验方面，R1智能柜采用了具有独家专利的重力滑道。方泉川介绍，这款滑道能帮助产品在重力的作用下自行滑动，填充消费者取出商品后留下的空位，从而实现自动补货功能，为摆放冰柜的消费渠道终端节省理货的人力与时间成本。

　　支付方面，R1智能柜采用动态识别技术，仅需授权即可扫码开门，通过智能识别商品，关门后无需支付操作，便可自动完成结算，不断提升用户使用感。

　　“元气森林在智能柜上部署了每秒2万亿次运算能力的处理器，基于边缘AI硬件，研发了先进的边缘+云端融合AI算法，减少了90%的流量传输，既降低了运营成本，也提高了结算速度，让消费者购物体验更加流畅。”方泉川表示。

　　朝阳区商务局局长陈庆华表示，北京市朝阳区正在助力新品牌成长。元气森林持续带动消费升级，品牌影响力持续上升，成为国内新消费行业和民族品牌“走出去”的代表企业，并荣获“国家高新技术企业”称号。本次发布的R1智能柜是元气森林品牌的又一次重要突破。

(责编：董童、李源)
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