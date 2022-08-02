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“水美中国”首届国家水利风景区高质量发展典型案例发布会在京举办

2022年08月02日14:55 | 来源：人民论坛网
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原标题：“水美中国”首届国家水利风景区高质量发展典型案例发布会在京举办

　　7月28日，水利部水利风景区建设与管理领导小组办公室联合中国农影中心在京举办“水美中国”首届国家水利风景区高质量发展典型案例发布会。水利部河湖司、水利部综合事业局、中国农影中心等有关负责人出席会议并致辞。河南林州红旗渠、内蒙古巴彦淖尔二黄河、湖北武汉江滩、福建莆田木兰陂、浙江太湖溇港、江苏江都水利枢纽、陕西西安汉城湖、上海浦东新区滴水湖、辽宁本溪关门山、山东沂南竹泉村、湖北兴山高岚河等水利风景区所在省（区、市）水利（水务）厅（局）、所在地政府和景区单位有关负责人出席发布会并推介。

　　会议指出，过去二十多年，各级水利部门通过科学保护和综合利用水利设施、水域岸线，指导各地建成国家级水利风景区900余家，省级以上水利风景区2000余家，已遍布我国大江南北，宛如一颗颗璀璨的明珠扮靓了九州华夏，赢得了广大人民群众的热心青睐和社会各界的积极赞誉。

　　据悉，水利部从各地征集遴选并公布了30个国家水利风景区高质量发展典型案例，并公布了第一批重点推介的10个标杆景区。这些案例涵盖了东、中、西部不同地区和水库型、河湖型、灌区型等不同景区类型，通过探索“水利+”科普研学及文旅农康等融合发展模式，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持以人民为中心的发展思想，在修复健康水生态、构建宜居水环境、弘扬先进水文化、发展美丽水经济、传承红色基因和助力乡村振兴等方面成效显著，凸显了“水利特色鲜明、生态环境优良、文化氛围浓厚、发展动力强劲、管理安全高效、综合效益显著”等特征，具有较高的借鉴与参考价值。

　　会议同期，水利部综合事业局与中国农影中心签订了“战略合作协议”，携手共建新阶段国家水利风景区品牌建设协作机制，共同打造“水美中国”品牌，为满足人民日益增长的美好生活需要提供更多优质水生态产品和服务。（刘明）

(责编：曹淼、李源)
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