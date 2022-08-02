原标题：粤港澳大湾区一体化数据中心项目集中开工

中国电信广东公司党委书记、总经理崔占伟（右二）参加粤港澳大湾区枢纽韶关数据中心集群起步区第一批项目集中开工活动奠基仪式。主办方供图

8月1日上午，中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目在韶关市浈江产业园集中开工。

据介绍，该项目是粤港澳大湾区入围国家一体化数据中心示范工程的项目。中国电信广东公司相关负责人指出，将持续加大在韶关市的科技投入和资源投入，预计至2025年，在韶关数据中心集群内投资80亿元，建设超过5万个2.5千瓦标准机架。

此外，中国电信广东公司将结合韶关气候条件和绿电优势，打造大湾区绿色低碳数据中心样板，实现项目电能利用率小于1.25，并同步提升韶关数据中心集群的网络节点层级，打造国家网络枢纽节点和天翼云国家核心节点。

(责编：董童、李源)

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