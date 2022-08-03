前7月西部陆海新通道铁海联运货运量增长28%
2022年08月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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图为近日一列满载进口货物的集装箱班列在钦州港东站进行调车作业。
本报南宁8月2日电 （记者祝佳祺）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉：今年1—7月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物43.95万标箱，同比增长28.14%，保持良好的增长态势。其中7月份，广西钦州到发铁海联运班列货物2.6万标箱、共计54.1万吨，同比分别增长81.8％、110.8％。
西部陆海新通道铁海联运班列辐射范围已增至16省份56市108个站点，货物流向通达全球107个国家和地区的319个港口，运输品类增加至640多种。
《 人民日报 》（ 2022年08月03日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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