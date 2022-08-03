本报电 以“助力中小微企业信用让融资更便利”为主题的中小微企业信用融资研讨活动日前在广州举行。

商务部市场体系建设司司长周强在视频致辞中指出，全国商务领域有各类企业超过1300万个，其中绝大多数是中小微企业，涉及批发零售、住宿餐饮、外贸、服务外包等众多行业和领域。为进一步助力银行等金融机构提升服务中小微企业能力，帮助和支持中小微企业纾困发展，他建议：一是要重视信用，“以信固本”推动信用资产变现；二是要培植信用，“以信赋能”提升融资服务供给；三是要用好信用，“以信促贷”营造良好融资环境。

本次研讨活动由商务部市场体系建设司与广东省商务厅联合主办，广东省信用协会承办。与会专家围绕“中小微企业信用建设，畅通信用融资痛点难点”“中小微企业信用融资案例分享”等主题深入探讨。

（王 珂）

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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