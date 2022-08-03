本报记者 乔 栋

夏日时分，行走在太行深处的山西省晋城市阳城县皇城村，樊溪河畔蝉鸣阵阵，树荫底下凉风习习。从山间的相府庄园酒店向下看，皇城相府古宅的土色墙壁与郭峪古城的豫楼遥相呼应，在山那头，海会书院千年古塔上的孔雀蓝琉璃，在阳光下熠熠生辉。这里的5个村落连成一片，实现文旅资源深度融合。

过去20年间，皇城相府景区通过品牌创建、营销创新、服务提升，成为山西省旅游重要目的地。但是，皇城村党委书记、村委会主任、皇城相府集团董事长陈晓拴也不讳言，他们也碰到一些瓶颈，比如皇城相府景区游客留不住、旅游半径过小、旅游体验不够丰富。

周边的4个村子，都有不错的文旅资源禀赋。郭峪村古城保存完好，大桥村海会书院有唐宋时期的重要文物古迹，史山村与沟底村拥有丰富的森林资源。近年来，这些村落各自吃起了“旅游饭”，但由于缺乏统一规划，建设标准低，旅游品质不高。

2018年开始，皇城村在当地党委政府的支持下，下大力气整合旅游资源。如今，郭峪古城经过重新改造，被定位为皇城相府大景区内的夜生活板块。游客从1公里外的皇城相府参观完，可以在古城内的民宿住宿，在古城里的闹市街头漫步。“古城内的民居不少是文物，我们在改造民宿的过程中，保留旧物件、旧房屋格局不变，通过铺装、隔断等办法，打造出新的住宿空间。”皇城相府文旅板块负责人王天亮说。

在皇城相府的游客服务中心，数字大屏上清楚显示着当天的游客统计数。“数字赋能为融合发展提供支撑。”王天亮介绍，“根据车牌、游客行程卡等信息，结合车辆分析、客流分析和销售分析，大数据平台可以帮助我们更好地引流、分流和处理游客反馈。”

“我们围绕‘夏季康养’‘教育研学’‘古堡文化’，打造了周边村落宜居宜游、功能耦合的‘大景区’，以皇城相府为龙头，把郭峪古城、海会书院、华阳山森林公园、九女仙湖等多个景区景点连珠成串。去年5个村旅游综合收入1亿多元，皇城村村民人均可支配收入达6万元，其余4个村也达到3.7万元。”陈晓拴说。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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