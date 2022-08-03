原标题：国信证券大力推进绿色金融 助力“双碳”目标实现

在国家“双碳”战略的指引下，绿色发展已经成为推动我国经济增长的新引擎，其中绿色金融是推进绿色发展的重要路径。2022年7月13日，广东省政府发布《广东省发展绿色金融支持碳达峰行动的实施方案》，要求力争到2025年，与碳达峰相适应的绿色金融服务体系基本建立，重点领域绿色金融标准基本完善，风险控制体系不断健全。

为助力国家“双碳”目标实现，国信证券发力完善绿色金融产品体系和服务模式，全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求，为节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业企业搭建专业、高效、优质的服务平台。2021年，国信证券大力开拓绿色股权、债券业务，为污染防治低碳环保等绿色项目提供融资服务。

在股权融资方面，国信证券2021年共完成15个绿色金融股权融资项目，募集资金共计约146.83亿元。项目主要涉及新能源、新材料、节能环保等行业，为绿色环保型企业发展提供重要的资金支持。

2021年7月，国信证券保荐浙江新柴股份有限公司在深交所创业板成功上市，募集资金主要投资于“年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”“高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目”等，有助于企业高效节能、绿色智慧发动机关键零部件业务发展。

作为隆基股份IPO独家保荐机构以及后续全部7轮再融资的主承销商，国信证券共为隆基股份募集资金262亿元，募集资金投向的建设项目新增硅棒及硅片产能34.7GW、电池产能34.0GW、组件产能7.0GW，为全球绿色可再生能源的发展贡献力量。隆基股份2021年累计策划和实施的节水、节电和节约其他资源改善项目267项，节电2.59亿千瓦时，整体用水单耗同比下降10.73%、用电单耗同比下降5.38%，为低碳经济发展及气候目标实现作出积极贡献。

在债券融资方面，国信证券大力开拓绿色债券业务，为污染防治低碳环保等绿色项目提供融资服务。2021年，国信证券成功发行16只绿色债券，发行规模共计249亿元。此外，国信证券还通过REITs、ABS等形式，引导社会资本加大绿色资产投资，为促进绿色经济发展作出贡献。

2021年3月，国信证券协助广西广投能源集团有限公司，成功发行广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)，发行规模5亿元，并由联合赤道环境评价有限公司出具评估认证报告。该碳中和债募集资金中不低于70%用于绿色企业股权注资，为广西沿海及相关区域的生态文明建设与绿色金融发展提供较强的创新示范效应。

2021年6月，国信证券协助常州市轨道交通发展有限公司成功发行2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)，发行金额5亿元，募集资金用于偿还建设城市轨道交通类绿色低碳项目所产生的有息债务本息等，以拓宽融资渠道，优化债务结构。经测算，本次碳中和债募投项目建成运营后，采用乘坐轨道交通的方式出行，相较于乘坐公交车和小汽车，每年可减排二氧化碳10.75 万吨。按照投资比例折算，本次募集资金产生的碳减排效益，相当于每年减排二氧化碳0.54万吨。

今年6月，国信证券发布了《2021年度环境信息披露报告》。这是国信证券首次发布专项的环境信息披露报告。该报告内容包括环境相关战略目标、治理结构、内外部政策制度、环境风险管理、经营活动及投融资活动的环境影响、绿色金融培训及创新、数据质量管理等九部分，展现了国信证券作为全国性大型券商的责任担当。

国信证券将继续坚持绿色发展理念，提升绿色金融服务实体经济能力，以实际行动助力实现国家“双碳”战略目标。

(责编：曹淼、李源)

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