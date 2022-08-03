本报记者 朱思雄 祝大伟

搭载雷达传感器的无人机在空中盘旋，收集着不同地块玉米生长数据；作业机具搭载施肥系统，根据无人机提供的数据，精准完成肥料定量供给。

“这种精准施肥的方式，大大提高了肥料利用率。”吉林省农安县陈家店村黑土地保护万亩示范区，众一农机合作社负责人陈忠国说。

吉林省广袤的黑土地，已广泛用上了这种智能技术。

2020年7月，习近平总书记在吉林省考察时强调：“农业现代化关键要靠科技现代化，要加强农业与科技融合，加强农业基地和科研院所的合作，专家学者要把论文真正写在大地上，让农民掌握先进农业技术，用最好的技术种出最好的粮食。”“要认真总结和推广梨树模式，采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好，使之永远造福人民。”

牢记习近平总书记嘱托，吉林省深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，组织“黑土粮仓”科技攻关，加快对黑土地战略性保护的步伐。

在公主岭市刘房子街道湾沟村，家庭农场经营者于洋去年接受了中国科学院东北地理与农业生态研究所高级工程师陈国双建议，拿出15亩地“尝新”，在原有秸秆覆盖免耕播种的基础上，在田里间作种蘑菇。将蘑菇菌苗混入有机肥和秸秆制作的培养基料中，播撒进田里，相当于同时给农田上了遍农家肥，循环增效、培育地力，最后一算账，每亩地增收1300多元。

这是吉林省与中国科学院联合实施“黑土粮仓”科技攻关的一个缩影。近年来，吉林省携手中科院建设黑土地保护与利用国家重点实验室等创新平台，重点围绕保护模式、智能农机装备、盐碱地改良利用等6个方面28项课题开展关键技术攻关。同时，还大力支持农业产业化龙头企业与科研院所、新型研发机构、金融机构等建立合作机制，共建黑土地保护“产学研推”平台，推动协同创新。

今年5月，长春国家农业高新技术产业示范区成立。在公主岭市的示范区智慧农场，一架无人作业农机在融合感知系统和北斗全无人驾驶系统的操控下，行驶田间，精准完成各项指令。以赵国春院士团队、科研院所与相关数据公司为技术依托，无人驾驶秸秆还田机、免耕播种机等智慧农机在无人农场里驰骋。

“这些协同创新平台，既能研发阻断黑土地退化等共性关键问题，又能调动科研人员研发符合区域需求的特色技术。”吉林省农业农村厅有关负责人介绍，目前，仅中科院东北地理与农业生态研究所就已形成主推技术22项。

位于镇赉县嘎什根乡的吉林省农科院白沙滩灌区试验站，周边原先是盐碱地，如今已成为一片绿油油的稻田。吉林省农科院水稻研究所副研究员马巍正忙着检测水稻病害，准备给周边农民普及预防措施。

“通过试验田带动种植大户，吉林省农科院将培育筛选的‘吉粳816’等耐盐碱、高品质水稻新品种，及侧深施肥、秸秆还田等配套技术在镇赉县推广。”马巍介绍。截至6月底，“吉粳816”全省推广面积达到100多万亩，搭配相关农技在种植的第二年可实现重度盐碱地水田亩产417公斤，是普通农户种植产量的近7倍，助力黑土区盐碱地生态治理加速推进。

加快转化科研成果，吉林省全力构建省市县乡四级推广网络，建设万亩中心示范基地3个、千亩辐射示范基地30个，启动了100个整乡示范，培育扶持了100个以上社会化服务组织、1000个示范样板村、1万个新型经营主体和一批示范户，重点推广黑土地保护“梨树模式”。

科技创新平台加速成果转化示范，农技推广体系日渐成熟，吉林省粮食产量与耕地质量实现“双提升”。近5年来，吉林省保护性耕作实施面积增长4.8倍，居全国前列。截至去年底，吉林省黑土地保护利用试点项目区平均耕地地力比2018年提高0.61个等级，土壤有机质平均提升7.4%，旱田水田耕层厚度平均达到25.84厘米。去年，吉林省粮食总产量达807.84亿斤，增长率居全国前十大产粮省份前列。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经