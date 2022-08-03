本报北京8月2日电 （记者邱超奕）近期，受强降雨影响，辽河干流长时间高水位运行，其支流绕阳河堤防发生决口险情。据气象预测，未来三日，内蒙古东部、东北地区有中到大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨。8月2日，国家防总办公室、应急管理部组织防汛专题视频会商调度，研究部署重点地区特别是辽河流域防汛抗洪抢险工作。

会商指出，针对辽河流域防汛抗洪严峻形势，要继续强化巡堤查险，上足人员，消除盲区，在薄弱堤段、重点部位前置抢险队伍和物资，做好危险区群众转移避险、河道清障、农田排涝等工作，加强防洪工程优化调度，确保辽河干流堤防及水库安全。要全力做好绕阳河堤防险情处置工作，尽快实现堵口复堤。加强巡堤查险，做到险情早发现、早处置，转移安置好受灾群众。

针对当前防汛形势，在前期调运铅丝网片、移动排水泵、冲锋舟等中央防汛物资基础上，8月2日国家防总办公室会同国家粮食和物资储备局再次紧急调运长丝土工布9万平方米。8月1日，国家防总办公室、应急管理部再次紧急调派抢险力量210余人和2架直升机赶赴盘锦市，执行堤防决口现场抢险救援任务。国家防总工作组继续在辽宁指导防汛抗洪抢险工作。

本报北京8月2日电 （记者曲哲涵、邱超奕）8月2日，财政部、应急管理部再次紧急预拨辽宁省5000万元中央自然灾害救灾资金，支持做好抗洪救灾工作，统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

近期受强降雨影响，辽宁发生严重洪涝灾害，辽河干流持续超警。此前，财政部、应急管理部已预拨辽宁省7000万元防汛抗旱补助资金，加上此次预拨的5000万元，共计预拨1.2亿元资金。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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