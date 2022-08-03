本报评论部

为实践提供强大的思想指引，推动中国经济发展克服一个个困难挑战、取得一项项巨大成就，这正是习近平经济思想的实践伟力在中华大地的充分彰显

习近平经济思想来自实践、指导实践，在不断解决中国的实际问题过程中焕发出强大的生命力

观察上半年我国经济发展，既有量的合理增长，也有质的稳步提升。上半年夏粮生产喜获丰收，比上年增产28.7亿斤；规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长9.2%……经济转型升级，迈上高质量发展新台阶，中国经济展现出巨大潜力与回旋余地，充分彰显了习近平经济思想引领中国经济航船的实践伟力。

习近平经济思想是在中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾发生新变化、世界百年未有之大变局加速演变的历史条件下形成的，具有广阔时代背景、深厚理论渊源和坚实实践基础，充分体现了理论与实践相结合、认识论和方法论相统一的鲜明特点，擘画了新时代中国经济蓬勃发展的新蓝图。

马克思主义政治经济学要有生命力，就必须与时俱进。党的十八大以来，在指导推动经济工作的同时，我们党注重把实践经验上升为系统化的科学理论，开拓了中国特色社会主义政治经济学的新境界，集中体现了党对经济发展规律特别是社会主义经济建设规律的深刻洞见。习近平经济思想具有鲜明的实践性，坚持实践导向，着眼客观实际，聚焦发展不平衡不充分问题，聚焦国际国内环境深刻复杂变化和经济运行面临的风险挑战，深刻回答了事关新时代经济发展的一系列重大理论和现实问题，擘画推动了关乎基础和全局的一系列重大发展战略，为破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势、推动我国经济高质量发展提供了行动指南。

习近平总书记强调：“中国特色社会主义政治经济学只能在实践中丰富和发展，又要经受实践的检验，进而指导实践。”习近平经济思想要回答的时代之问，是如何在“站起来”“富起来”的基础上进一步解放生产力、发展生产力，从而实现历史性新跨越，真正做到“强起来”。针对依靠要素成本优势所驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继的问题，实施创新驱动发展战略，把创新摆在国家发展全局的核心位置；针对资源环境约束趋紧、生态系统退化等问题，提出走生态优先、绿色发展之路；针对区域发展不平衡不充分问题，谋划区域协调发展新思路，把实施区域协调发展战略作为新时代国家重大战略之一……立足新时代中国经济发展的伟大实践，为实践提供强大的思想指引，推动中国经济发展克服一个个困难挑战、取得一项项巨大成就，这正是习近平经济思想的实践伟力在中华大地的充分彰显。

习近平经济思想来自实践、指导实践，在不断解决中国的实际问题过程中焕发出强大的生命力。当前，国民经济企稳回升，我国经济高质量发展态势持续，但同时也要看到，外部不稳定不确定因素明显增加，国内疫情影响还没有完全消除，需求收缩与供给冲击交织，结构性矛盾和周期性问题叠加。在风云变幻、充满极大不确定性的世界经济大潮中，能不能驾驭好我国经济这艘大船，是对我们党的重大考验。加强对经济工作的系统思考、整体谋划和全面推进，切实把习近平经济思想贯彻落实到新时代经济发展实践全过程各领域，就一定能把这一伟大思想的真理力量转化为推动高质量发展的充沛动能，推动中国经济航船驶向更加光明的未来。

习近平总书记指出：“实践的观点、生活的观点是马克思主义认识论的基本观点，实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。”新征程上，深入学习贯彻习近平经济思想，运用科学理论不断解决当今中国的实际问题，我们必能扎实推动经济平稳健康可持续发展，在全面建设社会主义现代化国家新征程上不断夺取新的胜利。

《 人民日报 》（ 2022年08月03日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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