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在智能装备及体系研究领域孕育前沿技术

2022年08月03日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：在智能装备及体系研究领域孕育前沿技术

　　记者从中国航天科工三院获悉，该院三部联合浙江大学创新创业研究院等单位共同举办的首届“飞航杯”智能装备与体系设计大赛，7月30日在浙江大学闭幕。

　　本次大赛旨在为广大国防军工院校学子和业内相关人士搭建学术交流平台，共设“智能协同?无人争锋——无人蜂群挑战赛”和“战略引领?体系先行——体系设计推演挑战赛”两个主题。

　　无人蜂群挑战赛在7月28日率先开赛，包含数字仿真赛和场地实飞赛两个阶段，数字仿真赛上午举行，采用UE4的仿真场景。7月29日，以现代高科技战争下的体系对抗为主题的体系设计推演挑战赛正式开赛，参赛队伍综合运用作战任务需求分解、体系量化指标构建、作战概念与对抗场景设计、高置信推演仿真等技术，完成典型对抗场景下的体系方案设计及推演仿真。

　　无人蜂群挑战赛现场

　　经过两天激烈角逐，天津大学TIANStar队、浙江大学FAST队、西北工业大学M3M3M3队；北京航空航天大学Timi的鸽子队、北京理工大学北理小诸葛队、北京航空航天大学水洞体系队分别获得“无人蜂群挑战赛”主题和“体系设计推演挑战赛”主题的第一、第二、第三名。

　　本次比赛得到来自浙江省各级政府和高校的大力支持，受到业内单位高度关注。浙江省原副省长、浙江大学原党委书记金德水，浙江省委人才办专职副主任张旭明，航天科工三院院长助理、三部党委书记宁国栋，湖州市委常委、组织部部长徐仲仪等领导出席大赛闭幕式。

　　本次大赛的成功举办加深了业内对于体系化、智能化装备研究的理解与认识，标志着智能化无人装备设计与体系研究相关技术的发展进一步成熟。三部作为国家飞航总体技术发展的引领者和重要新兴领域开拓的核心力量，后续将继续发挥总体部带动作用，搭建学术交流平台，联合业内相关单位及高校院所在智能装备及体系研究领域孕育前沿技术，加快科技创新成果转化。（记者 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)
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