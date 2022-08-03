人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

3D石墨烯泡沫制成先进压力传感器

2022年08月03日08:45 | 来源：科技日报
小字号

原标题：3D石墨烯泡沫制成先进压力传感器

　　据发表在最新一期《先进工程材料》期刊上的论文，苏格兰一个研究团队开发出一种先进的压力传感器技术，有助于改进机器人系统，如用于机器人假肢和机械臂。

　　由西苏格兰大学（UWS）、集成石墨烯有限公司牵头的研究团队正在开展一个机器人系统先进传感器开创性项目，旨在开发提供触觉反馈和分布式触摸的精确压力传感器，增强机器人的能力，帮助提高它们的灵活性和运动技能。

　　UWS薄膜、传感器和成像研究所所长、项目首席研究员戴斯·吉普森教授说：“近年来，机器人行业取得了令人瞩目的进步，然而，由于缺乏感知能力，机器人系统往往无法轻松执行某些任务。为了让机器人充分发挥其潜力，需要能够提供更大触觉能力的精确压力传感器。”

　　新型传感器由3D石墨烯泡沫制成，名为GII，在机械压力下具有独特性能，传感器使用压阻方法，这意味着当材料受到压力时，它会动态改变其电阻，很容易检测并适应所需的从轻到重的压力范围。

　　据介绍，GII能够模拟人类触摸的敏感性和反馈，这种特性使其适合用于疾病诊断、能量存储等多种领域。这可能会对机器人在现实世界的一系列应用产生革命性影响，从外科手术到精密制造等。

　　UWS计算工程和物理科学学院的卡洛斯·加西亚·努内斯博士补充说，在机器人和可穿戴电子设备中，压力传感器是至关重要的元件，无论是提供信息输入系统，还是赋予机器人系统类似人类的运动技能。像3D石墨烯泡沫这样的先进材料，由于其出色的电气、机械和化学性能，在此类应用中具有极大的潜力。

　　下一阶段，研究团队将寻求进一步提高传感器的灵敏度，使其在机器人系统中更广泛地应用。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局：“2022清风行动”成果显著 查办野生动植物案件近1.2万起
　　人民网北京8月2日电 （记者余璐）记者从国家林业和草原局获悉，由11个部门联合开展的为期三个月的“2022清风行动”，查处了一大批破坏野生动植物资源案件，严厉打击了野生动植物非法贸易，有力遏制了野生动植物非法贸易活动，全面巩固了禁食野生动物和长江十年禁渔等成果。 国家林业和草原局相关负责人表示，2022年2月15日至5月15日，国家林业和草原局、农业农村部、中央政法委、中央网信办、公安部、交通运输部、海关总署、国家市场监督管理总局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局等11部门，在全国范围内联合开展了以打击非法猎捕、采集、人工繁育、出售、收购、运输、寄递、食用、经营利用、进出口野生动植物资源为重点的“2022清风行动”，全链条、多渠道打击破坏野生动植物违法犯罪活动，强化野生动植物资源监管保护。…
人身保险产品信息披露如何管理？银保监会公开征求意见
　　人民网北京8月2日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为规范人身保险产品信息披露行为，保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，促进行业健康可持续发展，银保监会起草了《人身保险产品信息披露管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。 《征求意见稿》共六章，三十二条。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部