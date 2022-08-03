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激光电视增长强劲 徕卡牵手海信正式入局

2022年08月03日14:59 | 来源：中国网科技
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原标题：激光电视增长强劲 徕卡牵手海信正式入局

　　激光电视产业增长强劲，迎来新的入局者。近日，海信集团董事长林澜博士与徕卡相机公司首席执行官马蒂亚斯·哈施(Matthias Harsch)在德国慕尼黑正式签署技术合作协议。双方将基于海信多年来在激光显示领域的领先技术优势，以及徕卡在高质量光学镜头领域的研发专长，展开深入合作共同加速超短焦激光电视在全球市场的应用和普及。今年9月，双方合作后的成果徕卡激光电视将正式亮相。

　　“当前，激光电视市场增长强劲，徕卡涉足该领域以探索更多的潜在机会并作为企业战略增长战略的一部分。”徕卡公司首席执行官马蒂亚斯·哈施表示，此次与海信强强联合，是徕卡布局激光电视新业务版图的重要举措。海信是激光电视行业领跑者，在4K激光电视图像处理和智能化技术等方面有着深厚技术积累，是徕卡开拓激光电视市场的理想合作伙伴。此次技术合作将为双方进一步拓展激光电视业务奠定坚实的基础。

　　海信董事长林澜表示，海信手握全球领先的1700多项的专利申请，致力于激光电视这一新产业的全球拓展，把激光电视的大屏沉浸、超广色域、节能环保、健康护眼的体验带给不同国家更多消费者。徕卡作为影像领域具有深厚历史沉淀的经典品牌，拥有雄厚的技术积累和自成一派的品质风格。徕卡卓越的光学技术质量可以让激光电视显示更清晰细腻；徕卡独有的画质调试风格与激光的色彩相结合，将创造独特非凡的影像。

　　随着海信徕卡牵手合作，无论是技术研发还是市场竞争，全球激光电视都将更加有“看头”，激光产业的上升空间和价值潜力也愈发凸显。当前，激光电视的市场覆盖已经与普通电视数量相当，不仅有索尼、三星、LG、惠普等国际品牌不断加入，也有互联网品牌积极参与。

　　据悉，双方合作后的第一项重大技术成果激光电视Leica Cine 1将在今年9月的德国IFA展上对外展示。

(责编：曹淼、李源)
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