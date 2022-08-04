本报记者 郑少忠

2021年，高新技术产业、战略性新兴产业占规上工业比重分别达55.8%、44.3%，今年上半年又分别提高到57.5%和45.9%，增幅均居江西省首位；今年上半年，全市居民、农民人均可支配收入分别增长6.5%、7.4%，增幅均列全省第二位……

近年来，江西省吉安市大力推动经济社会高质量发展，连续多年获评江西省高质量发展先进市。

山阻水隔怎么办？吉安加快推进现代化立体交通网络建设。昌（吉）赣高铁、赣深高铁通车；井睦、吉莲等高速公路串珠成线；赣江航道三级通航，古庐陵通江达海；井冈山机场二期扩建工程转场通航……吉安市铁路、高速公路、公路通车里程相比2012年分别增长1.81、2.06、1.45倍。

产业基础薄弱怎么办？吉安实施创新驱动战略和工业强市战略，以创新引领产业高质量倍增升级。聚焦电子信息产业，做强生物医药、先进装备、先进材料、绿色食品四大主导产业，形成“1+4”工业为重点、数字经济为内核、高品质旅游为支柱，先进制造业与现代服务业深度融合的现代产业体系。“十三五”时期，全市研发经费支出年均增长40%，占GDP比重大幅提升。今年上半年，电子信息产业营业收入达850亿元，同比增长11.7%……

不仅如此，吉安还在红色文旅、景城互动等方面不断发力，补齐发展短板。

发展红色文旅。聚焦建设全国红色基因传承示范区目标，吉安创新红色文旅模式，将红色文化与研学旅行、乡村旅游、康养度假、文化创意相融合。目前，一个以井冈山为龙头，带动周边青原、吉州、永新、泰和等县（区）一体发展的红色旅游经济圈已初步形成。

实现景城互动。抓好赣江沿线综合治理，吉安打造后河·梦回庐陵景区，水岸联动，推动沿线吉安县吉州窑、吉水县桃花岛等景区一体发展；立足市中心城区高铁新区，布局建设集海洋世界、主题乐园于一体的城市旅游综合体；立足后河·梦回庐陵景区，按照组团式打造、点状开发、水岸联动的思路，开发城市新地标、市民休闲好去处。

此外，当地还打造井冈山天街、永丰县恩江古城、庐陵人文谷等夜间旅游消费集聚区，丰富夜间消费业态。仅云天麓谷就有83户脱贫户参与景区建设，乡村变景区、村民变股东。

据统计，目前全市已有8万多人吃上“旅游饭”，间接从业人员达40多万人，人均年增收4000余元。如今的吉安，更亮丽、更灵动。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 15 版）

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)

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