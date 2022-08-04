人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

江西吉安大力推动高质量发展

夯实产业基础  补齐发展短板

本报记者  郑少忠
2022年08月04日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　2021年，高新技术产业、战略性新兴产业占规上工业比重分别达55.8%、44.3%，今年上半年又分别提高到57.5%和45.9%，增幅均居江西省首位；今年上半年，全市居民、农民人均可支配收入分别增长6.5%、7.4%，增幅均列全省第二位……

　　近年来，江西省吉安市大力推动经济社会高质量发展，连续多年获评江西省高质量发展先进市。

　　山阻水隔怎么办？吉安加快推进现代化立体交通网络建设。昌（吉）赣高铁、赣深高铁通车；井睦、吉莲等高速公路串珠成线；赣江航道三级通航，古庐陵通江达海；井冈山机场二期扩建工程转场通航……吉安市铁路、高速公路、公路通车里程相比2012年分别增长1.81、2.06、1.45倍。

　　产业基础薄弱怎么办？吉安实施创新驱动战略和工业强市战略，以创新引领产业高质量倍增升级。聚焦电子信息产业，做强生物医药、先进装备、先进材料、绿色食品四大主导产业，形成“1+4”工业为重点、数字经济为内核、高品质旅游为支柱，先进制造业与现代服务业深度融合的现代产业体系。“十三五”时期，全市研发经费支出年均增长40%，占GDP比重大幅提升。今年上半年，电子信息产业营业收入达850亿元，同比增长11.7%……

　　不仅如此，吉安还在红色文旅、景城互动等方面不断发力，补齐发展短板。

　　发展红色文旅。聚焦建设全国红色基因传承示范区目标，吉安创新红色文旅模式，将红色文化与研学旅行、乡村旅游、康养度假、文化创意相融合。目前，一个以井冈山为龙头，带动周边青原、吉州、永新、泰和等县（区）一体发展的红色旅游经济圈已初步形成。

　　实现景城互动。抓好赣江沿线综合治理，吉安打造后河·梦回庐陵景区，水岸联动，推动沿线吉安县吉州窑、吉水县桃花岛等景区一体发展；立足市中心城区高铁新区，布局建设集海洋世界、主题乐园于一体的城市旅游综合体；立足后河·梦回庐陵景区，按照组团式打造、点状开发、水岸联动的思路，开发城市新地标、市民休闲好去处。

　　此外，当地还打造井冈山天街、永丰县恩江古城、庐陵人文谷等夜间旅游消费集聚区，丰富夜间消费业态。仅云天麓谷就有83户脱贫户参与景区建设，乡村变景区、村民变股东。

　　据统计，目前全市已有8万多人吃上“旅游饭”，间接从业人员达40多万人，人均年增收4000余元。如今的吉安，更亮丽、更灵动。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月04日 15 版）
(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
从“能用”到“好用” 国产软件自主可控持续推进
　　人民网北京8月3日电 （焦磊）20 多米高的厂房内，龙门吊车勾着巨型部件往来穿梭；五轴数控机床箱体内发出切削金属的吱吱声；操作员不时查看显示器上的各项参数……在沈鼓集团厂房内，“智能化”“数字化”元素正在加速融入。据介绍，通过整合原有的设备维护职能，企业将数字服务与制造深度融合作为产业转型升级的突破口，培育成企业新的利润增长点。…
自然资源部：2022年上半年海洋经济企稳回升态势明显 海洋生产总值达4.2万亿元
　　人民网北京8月3日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，上半年，沿海地方和国务院有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“稳增长”主基调，有力统筹疫情防控和经济社会发展，海洋经济企稳回升态势明显。初步核算，上半年海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部