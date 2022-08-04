天津推进绿色金融发展
2022年08月04日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津8月3日电 （记者武少民、靳博）天津市近日出台金融服务绿色产业发展推动碳达峰、碳中和工作若干措施。措施包括不断深化绿色金融服务模式和产品创新、创建绿色低碳项目库、发展绿色信贷、发展绿色保险、发展绿色租赁等8个部分共计31项具体措施。
按照绿色金融政策指引，各金融机构持续加大绿色金融改革创新力度，发行“碳中和”资产支持票据、租赁企业可持续发展挂钩债券等，落地“双质押登记”模式碳配额质押贷款、汽车金融行业绿色银团贷款等首创性金融产品，助力实现碳达峰、碳中和目标。
《 人民日报 》（ 2022年08月04日 15 版）
(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)
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