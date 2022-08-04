原标题：光伏产业为美丽乡村“充电”，交银租赁点亮乡村振兴之路

光伏产业成为乡村振兴重要抓手。“光伏+农村”是实现我国“十四五”经济建设与生态文明发展目标的创新模式，光伏发电可充分利用乡村土地、屋顶资源优势，发展绿色新经济，带动相关配套产业升级，赋能乡村经济实力与科技水平稳步增长，真正实现为乡村振兴“充电”助力的显著效果。一直以来，交银租赁全面深入贯彻落实“十四五”规划，认真践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，积极促进可再生能源高质量发展，推动光伏帮扶落到实处，助力乡村振兴工作稳步开展。

深耕金融发展沃土，带动绿色发展经济。近日，交银租赁为上海源烨新能源有限公司审批通过10亿元直租额度，用于户用分布式光伏电站建设。7月29日，首批资金投放1.7亿元，支持近2500户农户在屋顶建设新能源光伏电站，电力将全额上网，既实现了新能源的绿色替代，又可为广大农户增收。本项目落地，充分体现了交银租赁落实党中央关于支持绿色发展和全面实施乡村振兴的决策部署，为乡村发展提供坚实保障。

强化乡村振兴金融服务，助力农户增收致富。前期，交银租赁还通过支持贵州金元威宁能源建设农业光伏电站，将清洁可再生的太阳能发电应用到现代农业种植领域内。在不改变土地性质的前提下，实现上部架设太阳能电池板产生电流接入就近变电站并网发电、下部种植农作物的“农光互补”。项目采取将租用土地无偿供当地农业合作社使用、免费提供启动资金、安装农业灌溉设施等模式，帮助当地农户增收致富，实现了经济薄弱村集体收入提升和绿色低碳发展的多赢目标。

未来，交银租赁将全力支持经济社会绿色低碳转型，持续以一方绿色金融守护好一方“绿水青山”，以生态优先、绿色低碳为导向，通过创新金融产品和服务模式，在金融服务美丽乡村建设过程中更好地发挥国家队、主力军作用，奋力为乡村振兴和普惠金融贡献金融力量。

(责编：曹淼、李源)

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