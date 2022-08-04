本报评论部

习近平经济思想既立足中国特色社会主义经济发展实践、注重解决中国发展中面临的实际问题，又充分吸收国外经济理论的优秀成果、借鉴各国经济发展的有益经验

扎根中国大地，把握开放与自主的辩证法，实现“不忘本来”与“吸收外来”的结合，就能更好“面向未来”

展区总面积达10万平方米，较首届增长25%；国际展区8万平方米，占参展面积80%；60多个国家和地区的2800余个品牌参展……近日，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题的第二届中国国际消费品博览会在海南海口闭幕。中国成功举办进博会、服贸会、广交会、消博会等大型国际经贸盛会，展现了不断推进高水平对外开放、促进互利共赢的坚定决心，充分彰显了习近平经济思想的开放性品格。

习近平总书记深刻指出：“马克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。”作为当代中国马克思主义政治经济学的最新成果，习近平经济思想具有鲜明的开放性。习近平经济思想坚持以我为主、为我所用、博采众长、去粗取精，科学继承马克思主义政治经济学和中国特色社会主义政治经济学的理论精髓，充分汲取中华优秀传统文化的养分精华，借鉴吸收世界各国经济发展经验和西方经济学有益成分，展现出强大的理论创新活力。

在实践中守正创新，才能不断超越自己；在开放中博采众长，才能不断发展完善。提出“坚持和发展中国特色社会主义政治经济学，要以马克思主义政治经济学为指导，总结和提炼我国改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践经验，同时借鉴西方经济学的有益成分”，强调“我们坚持马克思主义政治经济学基本原理和方法论，并不排斥国外经济理论的合理成分”……党的十八大以来，习近平总书记关于坚持和发展中国特色社会主义政治经济学的重要论述，无不彰显着开放性、包容性、创新性的理论品格。习近平经济思想既立足中国特色社会主义经济发展实践、注重解决中国发展中面临的实际问题，又充分吸收国外经济理论的优秀成果、借鉴各国经济发展的有益经验，因而具有强大的实践引领能力，是立足国情、放眼世界、引领未来的科学理论。

今天的世界，每一秒钟都是马克思所说的“世界时间”，开放是各个国家的必然选择。习近平总书记强调：“要发展壮大，必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放，充分运用人类社会创造的先进科学技术成果和有益管理经验。”从宣示“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，到推动共建“一带一路”高质量发展，从积极参与全球经济治理体系改革，到推动构建人类命运共同体……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国顺应经济全球化大势，坚定不移推进高水平对外开放，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。中国进一步融入世界、拥抱世界、贡献世界，生动诠释了“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”的真正意涵。

习近平经济思想融通各种思想资源，坚持不忘本来、吸收外来、面向未来，背后是高瞻远瞩的视野，更是观照世界的情怀。习近平经济思想坚持以中华民族开放包容、互学互鉴的人文情怀为旨归，始终以世界眼光关注人类前途命运，从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史正确认识和处理同外部世界的关系，不仅体现了坚定的文化自信，更彰显了努力为人类作出更大贡献的博大胸怀。扎根中国大地，把握开放与自主的辩证法，实现“不忘本来”与“吸收外来”的结合，就能更好“面向未来”，不断为人类文明进步贡献智慧和力量。

真理的力量穿越时空，开放的春风温暖世界。今天，俯瞰神州大地，21个自由贸易试验区及海南自由贸易港建设扎实推进，中国在高水平开放的大道上蹄疾步稳。在习近平经济思想指引下，以开放求发展、以合作谋共赢，新时代的中国定能为世界经济发展注入更多正能量，为构建人类命运共同体、开创人类更美好未来作出更多新贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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