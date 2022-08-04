近日，安徽省招标投标信息网站公开信息显示，合肥市大数据资产运营有限公司“区块链BaaS平台技术服务项目”招标结果正式公布，杭州趣链科技有限公司成功中标。

合肥市大数据资产运营有限公司相关人士透露，该项目是合肥市近年较大的区块链项目，未来将作为城市级区块链平台底座，为各类应用上链提供支撑，服务于合肥市数据要素流通平台、合肥市重要产品追溯体系等项目，具有很强的战略意义。

据了解，合肥市重要产品追溯体系将围绕合肥市市民生命财产安全和公共安全有重大影响的6大类重要产品：食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品进行统筹规划，通过采集记录重要产品的生产加工、物流配送、批发、零售等环节信息，强化全过程质量管理与风险控制。在追溯体系建设中，区块链技术极大程度地保障了数据真实性，确保食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等重要产品追溯过程中全流程数据安全可信，有利于提升重要产品公信力，强化政府部门监管能力。

趣链科技相关负责人介绍，后续将秉持求真务实的态度，以国产自主可控的区块链技术为合肥市搭建区块链BaaS平台，提供便捷的一键式部署服务和安全的开放服务环境，降低区块链应用开发难度，有效推进区块链和实体经济的深度融合，为合肥市营造区块链产业生态，促进合肥市乃至安徽省社会经济高质量发展。

该负责人还提出，中标本次项目，是把握住了合肥市区块链产业建设的机遇，在未来一段时间，公司将携手合肥市大数据资产运营有限公司，以区块链不断深化区块链技术在数据安全流通、隐私计算、可信溯源等领域的应用，完善合肥市数据要素流通平台以及合肥市重要产品追溯体系的建设。

“未来我们将以合肥市‘区块链BaaS平台技术服务项目’为切入点，在安徽省探索区块链技术与智慧政务、科技金融、能源双碳以及数据要素流通等领域创新结合的同时，主动跟进、承担重大项目落地，夯实安徽信息化建设基础，为安徽省数字经济高质量发展注入新智慧、新动能。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

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