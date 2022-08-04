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市场监管总局将开展全国产业计量工作成果展示交流活动

2022年08月04日15:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月4日电（记者赵文君）市场监管总局将开展全国产业计量工作成果展示交流活动。此次活动将于8月5日至9月23日的每周五在线上举行，全方位展示来自49家国家产业计量测试中心的最新成果，进一步推动产业计量服务中小企业纾困解难。

　　此次活动共设新材料、新能源、装备制造、航空航天、交通运输与仪器仪表、信息技术、传统行业、电力8大专场，展示计量服务企业的优秀项目和案例，涵盖了市场监管系统内部分省级和市级计量技术机构，也集结了当前活跃在计量测试服务产业一线的各类中央企业所属计量技术机构。

　　据介绍，近年来市场监管总局在战略性新兴产业和现代服务业等领域批准筹建了49家国家产业计量测试中心，围绕产业发展需求和瓶颈问题，助力产业创新和高质量发展。

(责编：杨光宇、白宇)
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