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第二次青藏科考发布多项高原生态保护科考成果

2022年08月04日23:31 | 来源：新华网
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　　新华社西宁8月4日电(记者陈杰、顾玲)第二次青藏科考在水资源与水安全、生态安全屏障、区域绿色发展等方面取得了一批标志性成果。这是记者4日从科技部、中科院在青海西宁召开的第二次青藏科考学术交流会议上获悉的。

　　中科院院士傅伯杰指出，青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，具有独特的生物多样性，在水源涵养、水文调节、固碳与气候调节、科学教育与文化服务等方面具有广域甚至全球性意义。他建议加快实施青藏高原生态安全屏障保护修复工程，建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

　　青海师范大学校长史培军基于科考调查数据，构建了大气氧含量与海拔、气温、植被、土壤、太阳辐射、水分条件等影响因素的贡献率计算方法，认为海拔不是近地表大气氧含量的唯一控制因素，气温、植被、土壤、土地利用等的贡献率在50%以上。在第二次青藏科考中，科研团队通过综合分析青藏高原地表植被覆盖图、年均植被产氧量图，论证了高原大气氧含量时空格局。

　　“生态产品是生态系统为人类提供的物质和服务产品的总和。”中科院生态环境研究中心主任欧阳志云从生态产品的使用价值、生态系统最终产品、生态产品功能量等方面提出生态产品总值核算思路，进一步构建生态产品总值核算方法和数学模型，为建立高原生态产品价值实现机制提供科学依据，促进青藏高原良好的生态优势转化为经济发展资源，探索基于生态资源的绿色发展新模式。

　　中科院三江源国家公园研究院学术院长赵新全围绕“自然保护地类草地生态系统原真性保护和再野化实践”，提出自然保护地食草野生动物与放牧家畜平衡管理的举措，探索以原真性保护效果为依据的新补偿机制，解决区域发展不平衡和不充分问题。

　　与会专家还围绕“青藏高原大气强氧化性假设与验证”“柴达木盆地盐湖资源的合理开发与利用”等主题进行了交流讨论。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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