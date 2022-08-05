本报记者 刘文波

经济总量占南京市比重约1/8，规上工业总产值和利用外资占比约1/5……成立30年来，江苏省南京市江宁经济技术开发区（以下简称江宁开发区）已成为当地经济发展的一大阵地和对外开放的“金字招牌”。

创新是引领发展的第一动力。“要深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基，更大力度推动产业集聚、产城融合，加快成为南京市经济发展的强引擎。”江宁开发区管委会主任张会祺说。

服务企业 保链稳链

来到位于江宁开发区的长安马自达汽车公司，车间内的机器飞速运转，工人在生产线上有条不紊地操作。公司负责人说：“多亏了开发区的贴心服务，帮我们及时复工复产，我们要争分夺秒把耽误的时间抢回来！”

今年4月，长安马自达汽车公司的部分零配件供应商停工停产，影响了生产线运行。江宁开发区稳企专班立即行动，主动争取省、市工信部门现场办公，协助该公司的省内外关联企业复工复产，确保供应商正常供货，公司顺利恢复作业。

今年以来，受疫情影响，保障产业链供应链稳定运转成为重中之重。江宁开发区实施龙头企业保链稳链工程，加强原材料、关键零部件等供给保障，维护产业链供应链安全稳定，支持企业外地员工到岗到位、加强库存备货，实现货运物流畅通运转。

直面难题 突破瓶颈

经过30年的快速发展，江宁开发区由远郊县发展成为高楼大厦林立的新城区，可用空间、存量土地日渐稀缺等难题也随之而来。

江宁开发区对低效用地进行再开发，通过异地重建、项目嫁接、搬迁补偿、资产收购、利用原有厂房兴办文创园等措施，力争实现发展空间聚集、资源使用高效、土地利用节约、产业发展高端、城乡生态绿色。

“开发区适时推动经济转型，积极突破土地、空间等要素瓶颈。”张会祺介绍，开发区成立楼宇经济发展联盟，推动楼宇资源整合，重点打造百家湖硅巷等4个楼宇产业群。据统计，2021年，楼宇经济已集聚3500余家企业，税收占江宁全区楼宇税收总量的70%以上。

加快创新 培育动能

5月19日，江宁开发区举办科技腾飞政策发布暨科技创新项目集中签约活动。现场共有15个科技招商项目签约，总投资达62亿元，涉及工业互联网、智能制造、网络安全等领域。

“我们的项目面向汽车、光伏、轨道交通等行业。”参与签约的江苏芯长征微电子集团有限公司董事长朱阳军说，作为中科院孵化的芯片项目，公司在江宁开发区投资10亿元，将建设总部大楼、生产车间，形成年产先进功率半导体检测设备1000台和功率半导体模组1000万支的能力。

没有一流的营商环境就没有一流的创新资源。江宁开发区遵循创新型企业的全生命周期规律，推出科技企业专项扶持政策“腾飞8条”，着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。目前，开发区已拥有高新技术企业1066家，高新技术产业占工业经济比重达70%。

通过不断强化企业创新主体地位，落实好各类创新激励政策，江宁开发区促进企业加大研发投入，培育壮大新动能，争取到“十四五”末，打造形成软件信息1个2000亿元级现代服务业集群，以及智能制造、绿色智能汽车、智能电网、新一代信息技术4个1500亿元级创新型先进制造业集群。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 08 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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