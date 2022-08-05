本报记者 高云才 常 钦

正值“三夏”大忙，安徽省蒙城县小涧镇小涧社区，机播的玉米苗身挺拔，植保无人机一键升空，实施飞防作业，种植大户蔡丽感慨：“建行裕农通帮助俺购置农机，种田用上了高科技，省钱还省力。”

近年来，中国建设银行主动担当作为，2019年设立乡村振兴金融机构，以新技术、新方法让优质服务下沉到乡村。截至今年5月末，建行涉农贷款余额2.7万亿元，较年初新增2594亿元，增速10.61%；普惠型涉农贷款余额3382亿元，较年初新增428亿元，增速14.49%。

创新机制，为产业发展提供资金支撑

金融暖风，吹进了千家万户。

“七叔，今年养鹅有什么资金困难？去年狮头鹅销售情况怎么样？”江西省赣州市全南县龙源坝镇“七叔生态农业园”种养基地，建行全南支行工作人员廖若与种养大户肖华东拉起家常。

“今年，农场扩大养鹅规模，资金出现了周转困难，我正发愁，建行上门服务，给我授信贷款，送来了‘及时雨’。”肖华东说。建行授信贷款20多万元，解了他的燃眉之急。

3年前，肖华东带着妻子返乡创业，借助建行的“赣农振兴贷”等贷款，开始发展养鹅产业。去年，农业园的肉鹅年出栏量达5万多只，种鹅产蛋量近3万枚，年收入达200多万元，带动了周边不少村民养鹅致富。

“农户发展产业不容易，银行主动走进乡村上门服务，推出‘赣农振兴贷’‘赣南脐橙贷’等产品，用金融活水激发产业发展新动能。”建行全南支行行长陈彬介绍。截至今年4月底，建行全南支行为农户发放贷款共计2859万元，为乡村产业发展提供资金支撑，促进了农村发展与农民增收。

金融服务创新，通过新机制助力乡村产业。

长期以来，由于信用评价难、合格抵质押物少、成本收益不匹配等原因，融资难融资贵问题困扰着农户及各类农村生产经营主体。建行紧抓产业“牛鼻子”，有效对接金融需求，围绕粮食、蔬菜、水果、肉牛等产业链条，通过系统、产品和服务模块化装配，打造具有鲜明特色的乡村金融服务，助力农业全产业链发展。

转变方式，为农民提供高效服务

乡村金融来到家门口，农民贷款方便又实惠。

“这台机器不仅能帮助咱买农资、购农机，还能帮咱卖鸭梨、缴电费话费，不出村全能办理！”在河南省安阳县韩陵镇梨园村的裕农通互动屏前，业务员李少华一边帮村民张秀萍办理缴费业务，一边介绍。

建行安阳分行裕农通服务小分队，走村串乡、上门入户、细化分工、流水作业，手把手现场指导裕农通业主，确保村民能够自主操作完成业务办理。

梨园村番茄种植基地面积4000余亩，产值8000多万元。“大家都说没想到这么方便，金融服务送到家门口，太安心了。”梨园村党支部书记李顺平说。

目前，建行安阳分行建设村两委数字化普惠金融服务渠道2912个，入驻特色农业企业244家，可为农民提供14项综合金融服务，实现了乡村地区服务全覆盖，为村民提供了低成本、高效率的金融服务。

乡村金融广覆盖，农业农村发展获得精准资金支持。

踏过青石板，循着水波涟漪的河流，仿佛置身山水间，近日，广州市从化区刚落成的独具岭南风格的乡村振兴特色服务网点，吸引了不少人前来打卡。

2020年，建行广东省分行与省农业农村厅签订合作协议，全面支持现代农业产业园、农业龙头企业与“一村一品、一镇一业”特色产业发展。截至今年一季度末，该行涉农贷款余额已近1300亿元，服务农业企业超2000家，助力产业升级，纾解农户难题，金融春风吹向田间地头。

放眼全国，建行每年为超过4700万农户提供惠农、便民交易近1.7亿笔服务。建行发行“乡村振兴·裕农通卡”1836万张，为村民提供助农取款、转账汇款等基础金融服务，还设置社保、医保、申领惠民惠农补贴、民生缴费等功能，大大方便了村民的生活。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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