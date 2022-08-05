王 浩

品牌是农业农村现代化的重要标志，是兴农强农的重要手段。从“有没有”向“好不好”升级，适应消费需求转型、实现更高水平的供需平衡，离不开农业品牌化

群山环抱的湖北省秭归县，橙红树绿、果香阵阵。“果子按照标准种，品质达标后，统一使用‘秭归脐橙’区域公用品牌。好品牌让好产品身价上涨，价格能翻一番。”秭归县沙镇溪镇三星店村果农颜勇说。目前全县脐橙综合产值超85亿元，品牌价值超31亿元。

靠着品牌兴农的新路子，秭归脐橙飞出大山，成了致富乡亲的“金果果”。放眼全国，五常大米、延津小麦、天水花牛苹果……一大批信誉好、品质优、叫得响的农业品牌不断涌现，丰富了百姓餐桌。数据显示，目前全国绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个，省级重点培育的区域公用品牌3000多个，脱贫地区品牌农产品平均溢价超过20%。农业品牌数量快速增长，品牌效益显著提升，有力地带动了产业发展和农民增收。

品牌是农业农村现代化的重要标志，是兴农强农的重要手段。一方面，培育农业品牌可有力促进乡村产业提档升级，优化市场供给，提升农产品价值。另一方面，从“有没有”向“好不好”升级，广大消费者更加看品牌、重质量、求个性，适应消费需求转型、实现更高水平的供需平衡，离不开农业品牌化。但要看到的是，农业品牌总体上竞争力和影响力还不足，市场上农业品牌不少，但叫得响、实力强、带动范围广的大品牌还不多。深入推进品牌强农，需要脚踏实地、久久为功，把农产品金字招牌擦得更亮。

龙头牵引带动，做强做精农业品牌。让牌子响亮起来，不是简单地换包装、开直播，而是需要长期精细管理维护、日复一日地打造。农业产业化龙头企业可发挥实力强、市场大的优势，在稳定提升产品品质的同时，在品牌名称、企业标识、推广标语上做足特色，并制定长远的品牌发展规划，建立专门的管理运营队伍，不断创新营销方式。只要坚持市场导向，下足“绣花功夫”，定能培育出市场知名度、消费忠诚度高的农业品牌。

政策精准发力，加快补短板强弱项。培育农业品牌离不开资金、技术、人才的支撑，这恰恰是农业农村较为短缺的资源要素。各地可把农业品牌培育纳入全面推进乡村振兴中统筹推进，项目资金向品牌培育主体倾斜，完善激励机制，利用国家现代农业产业园、优势特色产业集群等平台建设，在壮大产业中聚要素、育品牌。更重要的是，应建立健全农业品牌保护机制，维护好区域公用品牌，严厉打击冒牌、套牌等行为，维护健康清朗的市场环境。

好品牌的背后是硬品质。培育农业品牌，更需要农业产业全链条变革。只有品质之“根”扎得深，才能涵养品牌之“叶”更繁茂。要选用优良品种、开展标准化、绿色种植，让一产优起来。攻克技术难题、研发多元产品，让二产强起来。改善物流运输、完善冷链设施，让流通畅起来。总之，要通过补链强链，提升乡村产业竞争力，延长价值链，增强品牌影响力。

推进农业品牌建设，是引领农业高质量发展的重要途径。培育更多好品牌，让农产品优质优价，促进消费提质扩容，不断满足人民日益增长的美好生活需要，农民的腰包也会越来越鼓。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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