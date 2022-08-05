“加强金融工作对乡村振兴战略的支持是当下迫在眉睫的需求。”中宏国研信息技术研究院、中国乡村振兴50人论坛联合中国乡镇企业协会乡村振兴工作委员会主办的“涉农金融投入如何抓重点、补短板、强基础”闭门会议近日在京举办。多位相关部门负责人、专家以及企业代表提出，乡村振兴工作的关键在于资金支持，要引入市场机制，建立健全激励有效、约束有力的金融支农政策，根据农民需求探索适合涉农金融发展的新型商业模式。

“乡村振兴工作的关键在于资金支持，仅靠财政和企业资金可能难以支撑，需要将市场机制引入进来。”国务院国有重点大型企业监事会原主席赵华林说，加强金融工作对乡村振兴战略的支持是当下迫在眉睫的需求。当前基层金融体系较为薄弱，构建涉农金融体系，发展涉农金融是未来一段时间内乡村振兴战略的重点工作任务。他提出，金融企业可以从支持产业振兴、支持乡村基础设施建设、支持城市资本下乡、完善乡村振兴金融服务等几方面着手，促进乡村振兴发展。

全面推进乡村振兴对现代金融尤其是涉农金融提出了新的任务和要求。原农业部常务副部长尹成杰说，涉农金融要贯彻新发展理念，综合运用货币政策、金融监管政策和考核评估手段，健全金融服务乡村振兴的体制机制。随着全面推进乡村振兴深入推进，以及农业农村现代化建设的进一步加强，乡村建设行动对金融的需求不断增加，要进一步落实金融服务乡村振兴各项政策措施，通过创新金融服务乡村振兴新政策、新业态和新模式，加快农业保险政策创新，为乡村振兴提供有力保障。

如何抓重点、补短板、强基础是涉农金融投入一直以来面临的问题。农业农村部总畜牧师、农村合作经济指导司司长张天佐说，要实现乡村振兴的目标，实际投入尤为重要，资金投入要优先保障。除涉农金融机构外，其他金融机构也需要向三农倾斜，建立健全激励有效、约束有力的金融支农政策，放宽涉农不良贷款的容忍度，着力解决农村融资难、融资贵的问题，有效盘活农村资源。金融机构可以根据农民金融需求小而分散的特点，进行针对性投放，利用市场机制，探索“保险兜底、主体获信、银行放贷、多方收益”的新型商业模式。

据了解，中国乡村振兴50人论坛（CR50）由中宏国研信息技术研究院牵头，联合中国乡镇企业协会乡村振兴工作委员会等单位成立，定期根据国家最新发布的相关文件精神或领域内热议话题召开闭门会议，统筹各方经验与实践为国家政策的制定建言献策，收集推广典型案例。此外论坛还在吸纳不同领域、行业的单位加入，共同助力乡村振兴。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经